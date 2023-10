Nā Leo Huna o Pando: Ke wehe ʻana i nā mea huna o ka lāʻau nui loa o ka honua

ʻO Pando, ka mea i kapa ʻia ʻo "ka lāʻau nui loa o ka honua," ua kāhāhā i nā ʻepekema a me nā mea pena kiʻi kani me kona ʻano hoʻohiwahiwa. Ma kahi o 40 mau ʻeka a he 47,000 mau lāʻau e kaʻana like ana i ka DNA hoʻokahi, ʻo Pando he aspen haʻalulu nui i ulu mālie ma ka Honua no kahi 12,000 mau makahiki. Ua wehe ʻia nā leo huna o kēia kamahaʻo kahiko i nā hoʻopaʻa leo hou a Jeff Rice.

Ma ke kau ʻana i kahi hydrophone i loko o kahi lua ma ke kumu o kekahi o nā lālā o Pando, ua hiki iā Rice ke hoʻolohe i ka honua i nā haʻalulu e kahe ana ma kona mau aʻa. I ka hoʻomaka ʻana he papahana noʻeau, ua hoʻololi koke kēia hana i ke aupuni o ka ʻepekema, hāʻawi i ka mana nui e hoʻomaopopo i ka ʻōnaehana hydraulic o Pando me ka ʻole o ka pōʻino.

Ua hoʻopaʻa ʻia nā leo leo i kahi symphony mesmerizing o nā haʻalulu e kani ana ma nā lālā o ka lāʻau a komo i ka Honua. I ka wā hekili, hoʻonui ʻia kēia mau leo, e hana ana i kahi kani haʻahaʻa haʻahaʻa. Hoʻomaopopo kēia ʻike i ka pilina o ka ʻōnaehana kumu nui o Pando, e wehe ana i nā mea pohihihi o kēia mea kupanaha kūlohelohe.

ʻAʻole wale kēia mau hoʻopaʻa leo hoʻokalakupua i loaʻa i ka waiwai noʻeau, akā paʻa pū kekahi i ke koʻikoʻi ʻepekema nui. Hāʻawi lākou i nā ʻike e pili ana i ke olakino o ke kaiapuni o Pando, ke kūlana o nā mea olaola kūloko, a hana ma ke ʻano he kumu kumu no ke ana ʻana i nā loli kaiapuni i ka manawa.

Eia naʻe, ʻaʻole maopopo ka wā e hiki mai ana o Pando. Ke emi nei ka lāʻau i kēia manawa, a ʻo nā hana kanaka e like me ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka noho ʻana a me ka hoʻopau ʻana i nā ʻano mea hoʻomake e kōkua ai i ka hoʻomalu ʻana i ka heluna herbivore he mea hoʻoweliweli i kēia mea kahiko a me ka kaiaola holoʻokoʻa e kākoʻo nei.

Ke hoʻomau nei ka poʻe ʻepekema a me nā mea pena kiʻi i ka ʻimi ʻana i nā mea huna o Pando ma o ke kani, lilo ia i mea koʻikoʻi e pale a mālama i kēia mea kupanaha kūlohelohe ʻoiai e ulu mau ana. Ma o ka hoʻomaopopo ʻana a me ka mālama ʻana e hiki ai iā mākou ke hōʻoia ʻaʻole paʻa mau nā leo huna o Pando.

Nā wehewehena:

– Pando: ʻO ka mea ola hoʻokahi i ʻike nui ʻia ma ka honua, ʻo ia ka nahele o nā kumu lāʻau aspen i hoʻopili ʻia e kahi ʻōnaehana kumu hoʻokahi.

– Hydrophone: He microphone i hoʻolālā ʻia e hoʻohana ʻia ma lalo o ka wai a i ʻole i pili me ka wai e hopu ai i nā haʻalulu kani.

- Populus tremuloides: ʻO ka inoa ʻepekema no ka quaking aspen, kahi ʻano lāʻau aspen i loaʻa ma ʻAmelika ʻĀkau.

Sources:

– Makaʻala ʻEpekema: Wehe ʻana i ka Honua Malu o ka Laʻau Nui o ka Honua: https://www.sciencealert.com/scientists-record-hidden-voices-of-the-world-s-largest-tree