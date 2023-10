Ka Mechanics of Muscle Growth: How Exercise Shapes Muscle Fibers

ʻIke ʻia ka hoʻomaʻamaʻa maʻamau e hoʻoikaika a kani i ko mākou mau ʻiʻo, akā ʻo nā hana pololei ma hope o kēia kaʻina hana i mea hoihoi no nā physiologists. Ua hoʻomohala ka poʻe ʻenekinia MIT i kahi moena hoʻomaʻamaʻa kūʻokoʻa no nā cell e hiki ai i nā ʻepekema ke aʻo i nā hopena mechanical maʻemaʻe ma kahi pae microscopic. ʻO ka moena, i hana ʻia me ka hydrogel i hoʻopili ʻia me nā microparticles magnetic, e hoʻohālike i ka ʻike ʻana o nā ʻiʻo ikaika i ka wā hoʻomaʻamaʻa ke hoʻāla ʻia e kahi magnet o waho. Ua “hoʻoikaika ʻia” nā ʻiʻo ʻiʻo i ulu ma ka moena e nā haʻalulu i hoʻoulu ʻia e ka neʻe ʻana o ka magnet.

Hōʻike nā hualoaʻa mua mai ka hoʻokolohua ʻana i ka hoʻoikaika ʻana i nā mīkini maʻamau e kōkua i ka ulu ʻana o nā ʻiʻo i kahi ala kūpono, e ʻae iā lākou e ʻaelike i ka sync. Hōʻike kēia ʻike e hiki i ka hoʻoulu ʻana mechanical ke alakaʻi i ka ulu hou ʻana o ka ʻiʻo ma hope o ka hōʻeha a i ʻole hiki ke hoʻolohi i nā hopena o ka ʻelemakule. Hoʻolālā ka poʻe noiʻi e hoʻohana i ka hāmeʻa e hoʻohālike i nā ʻāpana o nā ʻiʻo ikaika, hiki ke loaʻa i nā noi i nā robotics palupalu a me ka hoʻoponopono ʻana i nā kiko.

Manaʻo ka hui ma MIT e hiki i kēia kahua hou ke hāʻawi i ka ʻike i ke ʻano o ka hoʻoikaika ʻana o nā mana mechanical i ka hana o ka ʻiʻo a kōkua i ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau no nā ʻeha ʻeha a me nā maʻi neurodegenerative. Ma ka hoʻokaʻawale ʻana i nā mea kemika a me ka mīkini o ka hoʻomaʻamaʻa, hiki iā lākou ke nānā wale aku i nā mana mechanical e hoʻokau i ka pane ʻana o ka ʻiʻo.

Ua hōʻoia ʻia ka moena i hoʻokomo ʻia i ka magnet he ala palekana a ʻaʻole hoʻopōʻino e hoʻoulu i nā mana mechanical ma nā ʻiʻo ʻiʻo. Ua lōʻihi ka lōʻihi o nā kelepona i ʻike mau ʻia i ka neʻe mechanical i ka hoʻohālikelike ʻia me nā cell i hoʻohana ʻole ʻia. Hōʻike kēia i ke ʻano o ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka ulu a me ka hoʻonohonoho ʻana o nā ʻiʻo. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau hana hiki ke alakaʻi i ka holomua i ka hoʻoulu hou ʻana o nā kiko a me ka hoʻomohala ʻana i nā ʻōnaehana robotic adaptable.

Nā wehewehena:

– Hydrogel: He mea palupalu, like me Jell-O i hoʻohana ʻia i loko o kēia haʻawina ma ke ʻano he moena hoʻomaʻamaʻa no nā cell.

- Nā ikaika mīkini: Hoʻohana ʻia nā ikaika kino i nā ʻiʻo i ka wā hoʻoikaika kino.

- Hoʻoulu hou ʻana i ka ʻiʻo: ʻO ke kaʻina hana o ka hoʻihoʻi ʻana i ka ʻiʻo i ʻeha a i ʻeha paha i loko o ke kino.

Sources:

- "Hoʻolālā nā mea ʻenehana MIT i ka moena hoʻomaʻamaʻa no nā cell" - Nūhou MIT

- "Hoʻomaʻamaʻa a me nā ʻiʻo ʻiʻo" - MIT Youtube