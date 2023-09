Lawe i ka ʻōpala: Aeolus Satellite Plunges i ka Honua ma ka hoʻokomo hou ʻana

Ua hoʻokuʻu ka European Space Agency (ESA) i kahi ʻoniʻoni hou e hōʻike ana i nā manawa hope loa o ka mokulele Aeolus i kona hoʻihoʻi ʻana i ka lewa o ka Honua. ʻO ka animation, i hana ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā kiʻi ʻewalu hope loa i lawe ʻia e ka satellite, e hōʻike ana i ka holo ʻana o ka mokulele a me ka ʻā ʻana i kahi ahi. Ua kiʻi ʻia kēia mau kiʻi e ka Tracking and Imaging Radar (TIRA), kahi radar nānā lewa ma Kelemānia.

Elima makahiki e kaapuni ana o Aeolus i ka Honua, e ana ana i ka makani o ka honua ma ka pae honua. Eia naʻe, ua pau ka wahie o ka satellite a ua huki ʻia i lalo e ka ʻumekaumaha a me ka huki ʻana o ka lewa. Ma kahi hoʻoikaika kūʻokoʻa e pale aku i ka ulu ʻana o nā ʻōpala ākea, ua hoʻokō ʻo ESA i kahi komo hou i kōkua ʻia no ka satellite.

ʻO ka hoʻokomo hou ʻana i nā ʻano hana i hoʻohaʻahaʻa iho i ka orbit ʻo Aeolus mai kahi o 199 mau mile a i 75 mau mile ma luna o ka Honua. Ma ka hola 2:40 pm ET, ua lilo ka satellite i pōpō ahi, e hāʻule ana ma ka lewa o ka Honua. Ua hahai ka ESA's Space Debris Office i kona iho hope.

ʻO ka hoʻokomo hou ʻana o Aeolus e hōʻike ana i ka lele ʻana a me nā hana kūpono. Ua noho ka hui misionari me ka satellite no ka lōʻihi o ka hiki, e alakaʻi ana i kona hoʻi ʻana a me ka hōʻoia ʻana i ka hoʻokuʻu pono ʻana. E like me ka ʻōlelo a Tommaso Parrinello, ka luna misionari ʻo Aeolus, "ʻo kēia mau kiʻi ko mākou aloha hope loa i ka misionari a mākou e nalo nei, akā ke ola nei ka hoʻoilina."

He hana koʻikoʻi kēia komo hou ʻana o kahi mokulele i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i nā ʻōpala ākea a me ka hōʻoia ʻana i ka hoʻomau mau ʻana o nā hana lewa.

Puna: ESA (European Space Agency)