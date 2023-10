ʻO ke kuleana o ka makani i ka hoʻoheheʻe ʻana i nā ʻāina hau a me Antartika

I ke kaua kūʻē i ka hoʻololi ʻana i ke aniau, ʻaʻole hiki ke pale ʻia ka hopena i nā kūlanakauhale kahakai mai ka piʻi ʻana o ke kai. Me ka mana e hoʻomake i ka poʻe e like me Mumbai a me New York, he mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i nā kumu wai.

Aia ka wai hau ma Greenland a me Antarctica, ma waho aʻe o nā mauna glacier-laced, lawa ka wai hau e hoʻokiʻekiʻe i ka ʻilikai ma 210 kapuaʻi. ʻO ka mea pōʻino, ʻo kēia mau wahi ka mea i hoʻopilikia nui ʻia e ka hoʻomehana honua.

ʻOiai ua piʻi nui ka ea ma Greenland, ʻoi aku ma mua o 3.8°C mai ka makahiki 1990, kōkua pū ka makani i ka hoʻoheheʻe ʻana o ka ʻili hau. Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou ʻo Foehn a me Katabatic makani, e puhi ana i ka ea wela i lalo i nā glaciers, he hopena nui i ka hoʻoheheʻe ʻana o ka hau ma Greenland a me Antarctica.

I nā makahiki he ʻelua i hala iho nei, ua piʻi aʻe ka mana o kēia mau makani ma ka ʻili hau o Greenland ma kahi o 10%. Eia naʻe, ua emi ko lākou hopena i ka hau Antarctic e 32%. ʻO kēia ʻokoʻa ma muli o nā ʻano like ʻole e pili ana ka hoʻomehana honua i ka ʻāpana ʻākau a me ka hema. Ua wela loa ʻo Greenland a ʻaʻole pono hou ka makani, no ka mea, ʻo ka lā wale nō ka hopena heheʻe nui ma ka ʻāina.

ʻO ka North Atlantic Oscillation, kahi ʻano nui o ka wā e hoʻomalu ana i ka ikaika a me ke kuhikuhi ʻana o nā makani komohana a me nā ʻino, ua hana pū kekahi i kēia ʻokoʻa. ʻO ka neʻe ʻana i kahi kūlana maikaʻi ua lawe mai i ka ea wela ma luna o Greenland a me nā ʻāpana Arctic ʻē aʻe, e hoʻoikaika ana i ke kaʻina hoʻoheheʻe.

Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua emi ka nui o ka heheʻe o ka ʻili ma Antarctica ma kahi o 15% mai ka makahiki 2000. Hiki ke hoʻohālikelike ʻia i ka hoʻemi ʻana o 32% o nā makani i lalo ma ka peninsula a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka papa ozone o ka ʻāina, kahi e hoʻomoʻa ai i ka wela mai ka Lā. a pale i ka ili mai ka hehee hou aku.

ʻOiai ʻo ka hoʻemi ʻana i ka hoʻoheheʻe ʻia e ka makani ma Antarctica me he mea lā he hoʻomohala maikaʻi, ʻo ke ʻano hoʻoheheʻe ʻana he mau pilikia. Ua ʻike mua ʻo Antarctica i ka hāʻule ʻana o ʻelua mau papa hau pilikia, a inā e hoʻomau ʻia kēia ʻano, hiki iā ia ke hoʻopau i ke ʻano o ka holo ʻana o ka wai moana honua, e alakaʻi ana i nā hopena koʻikoʻi no ke aniau o ka Honua.

ʻO Greenland a me Antarctica nā mea kōkua nui i ka piʻi ʻana o ke kai, a he mea koʻikoʻi ka nānā pono ʻana a me ka hoʻohālike ʻana i ka hoʻoheheʻe hau. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka pilina ma waena o ka makani a me ka hau i loko o ka pōʻaiapili o ke aniau he mea nui ia no ka wānana ʻana i ka piʻi ʻana o ka ʻilikai e hiki mai ana a me kona hopena i ka honua.

