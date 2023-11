ʻO kahi holomua i ka hoʻāʻo ʻana i ka antimicrobial resistance: loiloi wikiwiki a pololei i loko o hoʻokahi hola

ʻO ke kū'ē antimicrobial (AMR) kahi pilikia olakino o ka honua, e make ana he 1.3 miliona i kēlā me kēia makahiki. No ka hakakā ʻana i kēia pilikia, ua hoʻomohala nā mea noiʻi ma Singapore University of Technology and Design (SUTD) i kahi mea microfluidic groundbreaking e hiki ke loiloi wikiwiki a pololei i ka hiki ʻana o nā microbes i nā lāʻau antibiotic i loko o hoʻokahi hola.

He lohi nā hana kuʻuna no ka loiloi ʻana i ka AMR, e lawe ana ma mua o 20 mau hola e loaʻa ai nā hopena. Hiki i kēia lohi ke alakaʻi i ka hoʻohana pono ʻole o nā lāʻau antibiotic, e hoʻonui hou i ka ulu ʻana o ke kū'ē. Hoʻoponopono ka paepae microfluidic hou i kēia pilikia ma o ka hāʻawi ʻana i kahi ʻano hoʻokolohua antimicrobial susceptibility testing (AST) wikiwiki a pololei.

Hana ka mea hana ma ke ana ʻana i ka permeability membrane bacteria ma hope o ka ʻike ʻana i nā lāʻau antibiotic. Hiki kēia hoʻololi i ka permeability ma hope o 30 mau minuke ma hope o ka hoʻolaha ʻana i ka antibiotic, e hoʻopau ana i ka pono no ka moʻomeheu bacterial lōʻihi. Ma ka wehe ʻana i ka ʻanuʻu moʻomeheu, hoʻemi nui ka paepae i ka manawa huli no nā hopena ma kahi o 20 mau hola.

ʻAʻole wale ʻo ka microfluidic platform e hāʻawi i nā hopena wikiwiki, akā hāʻawi pū kekahi i ka lawelawe ʻana i nā hopena bacterial, hōʻemi i ka hewa kanaka a hoʻonui i ka hilinaʻi o nā hopena AST.

He aha ke kūpaʻa antimicrobial?

ʻO ka antimicrobial resistance (AMR) pili i ka hiki o nā microorganisms, e like me ka bacteria a me nā haʻi, e hoʻomohala i ke kū'ē i nā lāʻau i hoʻolālā ʻia e pepehi iā lākou. ʻO kēia kū'ēʻana e paʻakikī i nā maʻi ke mālama a hoʻonui i ka pilikia o ka laha ʻana o ka maʻi.

No ke aha he pilikia olakino ka AMR?

Ke alakaʻi nei ʻo AMR i kahi 1.3 miliona mau make ma ka honua holoʻokoʻa i kēlā me kēia makahiki. I ka lilo ʻana o nā microbes i mea kūʻē i nā lāʻau antibiotic e kū nei, lilo ia i mea paʻakikī ke mālama pono i nā maʻi. He mea weliweli kēia i ke olakino lehulehu, no ka mea, hiki ʻole ke mālama ʻia nā maʻi maʻamau.

Pehea ka hana ʻana o ka mīkini microfluidic?

ʻO ka mea microfluidic e ana i ka permeability membrane bacteria ma hope o ka ʻike ʻana i nā lāʻau antibiotic. Ma ka ʻike ʻana i nā loli i ka permeability, hiki iā ia ke hoʻoholo inā he maʻalahi a kūpaʻa paha ka microbe i nā lāʻau antibiotic kikoʻī. Hāʻawi ka hāmeʻa i nā hopena i loko o hoʻokahi hola, e hoʻopau ana i ka pono no ka moʻomeheu bacterial lōʻihi.

He aha nā mea maikaʻi o ka microfluidic platform?

Hāʻawi ka microfluidic platform i nā pono he nui. Hāʻawi ia i nā hopena wikiwiki, e hōʻemi ana i ka manawa huli ma kahi o 20 mau hola i hoʻohālikelike ʻia me nā ʻano moʻomeheu kuʻuna. Hāʻawi ka paepae i ka lawelawe ʻana i nā hopena bacteria, hōʻemi i ka hewa kanaka a hoʻonui i ka hilinaʻi o ka hopena.

He aha nā hopena o kēia holomua?

ʻO ka hoʻomohala ʻana o kēia kahua microfluidic kahi hana koʻikoʻi i ka hakakā ʻana i ka pale antimicrobial. Me ke ala wikiwiki a pololei e ho'āʻo ai i ka maikaʻi o nā lāʻau'alopelo e kū'ē i nā microbes kūikawā, hiki i nāʻoihana mālama ola ke hana i nā hoʻoholo lapaʻau iʻoi aku ka maikaʻi, e hōʻemi i ka hoʻohana hewa a me ka hoʻohana nuiʻana i nā lāʻau'alopelo a me ka hoʻohaʻahaʻaʻana i ka hoʻoweliweli o AMR.

