Mahina: Hoʻololi hou i ka ʻimi ʻana i ka mahina ma o ka hoʻohui ʻana i ka pūnaewele

Aia ka nalu ʻelua o ka ʻimi ʻana i ka mahina, me ka papahana Artemis e alakaʻi i ka uku. ʻOiai ua hilinaʻi wale ka poʻe paionia o nā mikiona Apollo i ka ʻike kiʻi kiʻi a me kā lākou mau akamai ponoʻī no ka pae ʻana i ka mahina, ʻokoʻa loa ka wā e hiki mai ana o ka ʻimi mahina. Me ka manaʻo e hoʻomau i ka ʻimi ʻana i ka Moon, ke kūkulu ʻia nei nā ʻenehana hou a me nā pūnaewele e hoʻololi i nā misionari lunar.

ʻO kahi ʻano nui o kēia mau holomua ʻo ka pono e "maka i ka ʻāina," e like me ka NASA. Me ka 400 lunar misionari i hoʻolālā ʻia i nā makahiki e hiki mai ana, he mea koʻikoʻi ka hoʻokumu ʻana i nā ʻōnaehana e hiki ai ke hoʻokele pololei a kamaʻilio. No ka hoʻoponopono ʻana i kēia pono, ke hana nei ʻo NASA ma LunaNet, kahi papahana e manaʻo nei e hana i ka interoperability ma waena o nā pūnaewele lunar e hiki mai ana ma o nā kūlana a me nā protocols i ʻaelike ʻia.

I Mei 2021, ua hoʻolaha ka European Space Agency (ESA) i kahi noiʻi kūpono no MoonLight, kahi pūnaewele i manaʻo ʻia e hāʻawi i nā lawelawe hoʻokele a hoʻopaʻa i ke ala no kahi pūnaewele ma ka Moon. Ua koho ʻia ʻelua consortia, i alakaʻi ʻia e SSTL a me Telespazio e hoʻomohala i kēia ʻoihana honua. Ua loaʻa i ka MoonLight ke kālā mua o 153 miliona euros mai ka ESA's Ministerial Council Meeting, me ke kālā hou i manaʻo ʻia i ka wā e hiki mai ana.

ʻO nā pōmaikaʻi o kahi pūnaewele o nā satelite lunar i hoʻolaʻa ʻia no ka hoʻokele a me ke kamaʻilio he mea nui. E hiki ai i nā mikiona kanaka a me nā robotic ke pae i nā wahi āpau o ka mahina, e hāʻawi ana i ka maʻalahi a me ka maikaʻi i ka ʻimi. Na ka MoonLight constellation e hoʻoponopono i nā palena i ka nui o ka uku, ka hiki ke hoʻoili ʻikepili, a me nā pilikia kamaʻilio e kū nei i nā misionari o kēia manawa. Eia hou, hiki i ka hoʻohana ʻana i ke kelepona hui a me ka lawelawe hoʻokele hiki ke alakaʻi i ka hoʻemi ʻana i ke kumukūʻai ma o ka hoʻokuʻu ʻana i kahi no nā mea hana ʻepekema a ukana paha.

ʻO ka ʻoihana pūnaewele o MoonLight e hiki mai ana e loaʻa i ʻekolu a ʻehā mau ton satellite i hoʻonohonoho pono ʻia a puni ka mahina. ʻO ka pahuhopu ka hāʻawi ʻana i nā lawelawe no nā misionari pilikino a me nā ʻoihana, me kahi hoʻolālā inoa inoa e hōʻoia i ka holomua o ka hoʻokele waiwai. No ka hoʻāʻo ʻana i ka ʻōnaehana, hoʻolālā ʻo ESA e hoʻomaka i ka satellite hōʻikeʻike Lunar Pathfinder ma 2025. E hōʻike kēia satelite i kona hiki i ka hoʻokele mahina a me ke kamaʻilio.

ʻOiai ke hoʻohiki nei kēia mau holomua, ua hana mua ʻo Kina i ke kelepona lunar. I ka makahiki 2018, ua kau ka China National Space Administration i ka satellite Queqiao-1, e lawelawe ana ma ke ʻano he lunar relay no nā kumu kamaʻilio.

I ka lilo ʻana o ka mahina i wahi no ka ʻimi ʻana a me nā lawelawe ʻoihana hiki ke hoʻokumu ʻia, e koʻikoʻi ka hoʻokumu ʻana i ka pilina pūnaewele paʻa. ʻO ka mahina a me nā hana like e hoʻololi i nā misionari lunar a hoʻomākaukau i ke ala no ka wā e hiki mai ana kahi ʻimi ʻike ʻole i nā palena.

1. He aha ke kumu o ka Mahina?

Manaʻo ʻo Moonlight e hoʻolako i nā lawelawe hoʻokele a me nā lawelawe kamaʻilio no nā misionari lunar, e hiki ai iā lākou ke pae i nā wahi āpau o ka Moon.

2. Pehea e pōmaikaʻi ai ʻo Moonlight i nā misionari e hiki mai ana?

E hoʻoponopono ʻo Moonlight i nā palena i ka nui o ka uku, ka hiki ke hoʻoili ʻikepili, a me nā pilikia kamaʻilio e kū nei i nā misionari o kēia manawa. E ʻae ia i nā lāhui a me nā hui me nā kālā liʻiliʻi e ʻimi pono i ka mahina.

3. ʻO wai ke alakaʻi i ka papahana Moonlight?

ʻO ka papahana Moonlight e alakaʻiʻia e nā consortiaʻelua: alakaʻiʻia e SSTL, e komo pū ana me nā hui e like me SES, Airbus, a me Kongsberg Satellite Services, aʻo kekahi i alakaʻiʻia e Telespazio,ʻo ia hoʻi nā hui e like me Thales Alenia Space a me Inmarsat.

4. I ka manawa hea e hoʻomaka ai ka satellite hōʻikeʻike Lunar Pathfinder?

Hoʻolālā ʻo ESA e hoʻolauna i ka satellite hōʻikeʻike Lunar Pathfinder, i hoʻomohala ʻia e SSTL, i ka makahiki 2025. E hōʻike ana kēia satelite i nā hiki o ka hoʻokele mahina a me ke kamaʻilio.