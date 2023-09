Hoʻomaka ka pele ʻana o ka lā i kahi makani ʻino ma ka honua

Ua nui ka hopena o ka pele nui mai ka Lā mai i ka Honua, a he ʻino geomagnetic. ʻO kēia hanana ka mea i hōʻea i ka wikiwiki o ka makani lā a puni ko mākou honua i ka wikiwiki ma mua o 1,980,000 mau kilomita i kēlā me kēia hola, i hui pū ʻia me ka piʻi ʻana o ka nui o ka plasma.

ʻO ke kumu o kēia ʻino geomagnetic he Coronal Mass Ejection (CME), i hōʻea ma kahi o 12 mau hola ma mua o ka mea i manaʻo ʻia ma hope o ka hū ʻana mai ka Lā. ʻO ka CME kahi pahu o ka plasma a me ka magnetism e puka mai ana mai ka papa waho o ka Lā, i kapa ʻia ʻo ka corona. Hiki i kēia mau pele ke hoʻokuke aku i nā piliona o nā mea waiwai i ka wā e lawe ana i kahi māla magnetic i ʻoi aku ma mua o ka mana maʻamau o ka lā ma luna o nā hōkū.

I ka hoʻomaka ʻana, ʻaʻole i hoʻokuʻu koke ʻia ka CME i kahi ʻino magnetic nui ma ka Honua. Eia nō naʻe, i ka hoʻomau ʻana o kā mākou honua i ka hele ʻana i nā hopena magnetika lōʻihi o ka CME, ua puka mai kahi ʻino magnetic papa G1 haʻahaʻa. Hiki i kēia ʻino ke hoʻopōʻino i ke kahua magnetic o ka Honua a hoʻopilikia i ke ʻano o ka lewa.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i nā CME, ʻoiai inā ikaika loa, hiki ke hoʻopau i ka ʻenehana ʻenehana honua. Hiki ke hoʻopili ʻia nā ʻōnaehana e like me ka ikehu, nā kikowaena ʻikepili, nā ʻoihana kelepona, ka lawe ʻana, nā satelite, a me nā pūnaewele IT e kēia hoʻopilikia. Ua hoʻokomo mua ka CME i nā oscillations ma ka honua ma waho o ke kahua magnetic, e hōʻike ana i kona mana hoʻohaunaele i ka honua o ka honua.

ʻOiai nā pilikia a me nā pilikia e pili ana i kēia mau lapalapa o ka lā, hiki iā lākou ke hana i nā aurora mesmerizing ma nā ʻāpana polar o ka Honua. ʻO kēia mau hiʻohiʻona nani o ka mālamalama ka hopena o nā iona uila i ka lewa o ka Honua e hui ana me ka oxygen a me nā ʻātoma nitrogen ma nā ʻāpana polar.

ʻOiai e mahalo ana ka poʻe ʻepekema i ka nani o kēia mau ʻano kūlohelohe, ʻo kā lākou manaʻo nui ma ka hoʻomaopopo ʻana i ka pōʻino e hiki mai ana i nā lapalapa o ka lā a me nā CME i nā ʻōnaehana ʻenehana honua. Ke aʻo ikaika nei ka poʻe noiʻi i kēia mau hanana no ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i ko lākou hopena a hoʻomohala i nā hoʻolālā e pale i nā ʻōnaehana koʻikoʻi.

Nā wehewehena:

– Geomagnetic storm: He haunaele i ka honua magnetosphere ma muli o ka haʻalulu makani o ka lā. Hiki iā ia ke hoʻopili i nā ʻōnaehana ʻenehana a me nā kūlana o ka lewa.

- Ka wikiwiki o ka makani lā: ʻO ka wikiwiki o ka hele ʻana o ka makani lā, kahi kahawai o nā mea i hoʻoiho ʻia e ka Lā.

- Plasma density: ʻO ka neʻe ʻana o nā ʻāpana uila, ʻike ʻia hoʻi he plasma, i loko o kahi ākea.

- Coronal Mass Ejection (CME): ʻO kahi pahū ikaika o ka plasma a me ka magnetism e hū mai ana mai ka papa waho o ka Lā, ke corona.

– Aurora: He hōʻike kukui kūlohelohe i ka lani o ka Honua, ʻike nui ʻia ma nā ʻāpana polar, i hana ʻia e ka pilina ma waena o ka makani lā a me ka lewa o ka Honua.

Sources:

- ʻAʻohe kumu kikoʻī i ʻōlelo ʻia.