Hiki ke ʻike ʻia ka ʻeke hāmeʻa Stray mai International Space Station ma UK Skies

Inā nānā ʻoe i ka lewa pō ma UK i ka pō Poalua, ʻike paha ʻoe i kahi ʻike hoihoi—he ʻeke mea hana hewa i hoʻokuʻu wale ʻia e nā astronauts NASA i ka wā o ka mālama ʻana i ka International Space Station. ʻOiai he mea liʻiliʻi a liʻiliʻi paha ke kani ʻana, e ʻālohilohi kēia ʻeke hāmeʻa i hiki ke nānā ʻia me ka binoculars a i ʻole ke telescope.

Ua hana ʻia ka pōʻino pahu pahu ma mua o kēia mahina i ka wā e hana ana nā astronauts Jasmin Moghbeli lāua ʻo Loral O'Hara i nā hana mālama koʻikoʻi ma ka ISS. Ke kaapuni nei ka ʻeke hāmeʻa ma mua pono o ke kahua kikowaena, e holo ana ma ka wikiwiki o 17,000mph. ʻOiai e komo hou ana ia i ka lewa o ka Honua i loko o nā mahina e hiki mai ana, ʻike ʻia ia mai UK ma muli o kona mālamalama.

Ua haʻi ka Astrophysicist Professor Albert Zijlstra mai ke Kulanui o Manchester i kekahi mau ʻōlelo aʻoaʻo no ka poʻe ʻike. Inā kūpono ke ʻano o ka lewa a maʻemaʻe ka lani, pono ke ʻike i ka ʻeke mea hana me ka hoʻohana ʻana i ka binocular. E ʻike ʻia ʻo ia me kahi wahi nāwaliwali e neʻe wikiwiki ana ma mua o ka mokulele, e hele ana mai ke komohana a i ka hikina. ʻO ka manawa nānā maikaʻi ma kahi o 6.45pm, a ʻike ʻia ke ʻeke no ʻelua mau minuke.

Ma waho aʻe o ka ʻeke hāmeʻa, e loaʻa pū i nā mea nānā ka manawa e ʻike i ke kahua kikowaena piha i kekahi mau minuke ma hope. ʻO ka ʻeke hāmeʻa, keʻokeʻo loa i ka waihoʻoluʻu, manaʻo ʻia e wela i ka lewa o ka Honua i loko o ʻehā a ʻelima mau mahina.

ʻOiai he mea paʻakikī ke ʻike ʻana i kahi mea e like me ka ʻeke hāmeʻa, hōʻoiaʻiʻo ka poʻe loea ma EarthSky iā mākou me ka ʻelua o ka binoculars, hiki ke hana ʻia. Hōʻike lākou he ʻālohilohi kamahaʻo, e lele ana ma lalo iho o ka paepae o ka ʻike maka ʻole, ma kahi o ka nui +6.

No laila, e kau i kou mau maka i ka lani a me kāu binocular i ka mākaukau. Hiki paha iā ʻoe ke ʻike i kēia ʻeke mea hana auwana mai ka International Space Station i kona holo ʻana i ka lani pō.

