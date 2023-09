Na Kukui Akau e hoomalamalama ana i ka Lani Po o Irelani

ʻO ka Northern Lights, kekahi o nā hōʻike kūlohelohe maikaʻi loa i ka honua, ʻaʻole i kaupalena wale ʻia iā Iceland a i ʻole Alaska. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, hiki ke ʻike ʻia kēia mau kukui hanu ma nā wahi like ʻole ma Ireland. ʻOiai hiki i nā ao ke keʻakeʻa i ka ʻike i kekahi manawa, ma nā pō maikaʻi me ka hana kūpono o ka lā, hiki ke ʻike ʻia nā Northern Lights mai ke kahakai ʻākau, nā ʻāpana o ke kahakai ʻo Antrim, Co Mayo, Ashbourne ma Co Meath, a me ka ʻāina ʻo Dublin i nā hōʻike ikaika.

No ka poʻe makemake e ʻike i kēia hanana lani, ʻoi aku ka maikaʻi o ka equinox e hiki mai ana i ka lā 23 Kepakemapa. Ma muli o nā kūlana i loko o ke kahua magnetic o ka Honua a me ke kāhili ʻana o ka honua i kēia manawa. Hiki i nā hoʻololi i ke kahua magnetic o ka Honua ke hoʻopili i ka ʻike ʻia o nā kukui ʻĀkau, a i ka wā equinox, ua kūpono kēia mau kūlana no ka nānā ʻana i kēia hōʻike kukui kūlohelohe.

Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole loaʻa kahi hōʻoia o ka ʻike ʻana i ka Northern Lights. He hanana kūlohelohe ia e pili ana i nā kumu he nui, me ka hana o ka lā a me ke ʻano o ka wā. Hiki i ke ao ao ke keʻakeʻa i ka ʻike maka, no laila pono e nānā i ka wānana o ka ʻāina a koho i kahi mamao mai ka pollution māmā no ka manawa maikaʻi loa e ʻike ai i nā kukui ʻĀkau.

ʻO ka Northern Lights, i ʻike ʻia i ka ʻepekema ʻo aurora borealis, he hōʻike hoʻohiwahiwa o nā kukui kala i ka lewa i hana ʻia e ka pilina ma waena o nā ʻāpana lā a me ke kahua magnetic o ka Honua. Hiki ke ʻike ʻia kēia mau kukui i ka ʻōmaʻomaʻo, a i kekahi manawa ʻulaʻula, uliuli, a poni paha, e hana ana i kahi hiʻohiʻona hoʻonani no ka poʻe laki e ʻike iā lākou.

No laila, inā ʻoe i ʻIlelani a ke ʻimi nei ʻoe e ʻike i ke kilokilo o ka Northern Lights, e makaʻala i nā pō māmā a puni ka equinox a hele i kahi wahi me ka liʻiliʻi o ka pollution māmā. ʻOiai ʻaʻohe mea e hōʻoiaʻiʻo ai, ʻo ka hiki ke ʻike i kēia ʻano kūlohelohe weliweli e pono ke hoʻoikaika.

Nā wehewehena:

– Nā Māmā ʻĀkau: ʻIke ʻia hoʻi ʻo aurora borealis, ʻo ka Northern Lights he hōʻike kukui kūlohelohe e kū ana ma nā ʻāpana polar ma muli o ka pilina ma waena o nā ʻāpana lā a me ke kahua magnetic o ka Honua.

– Equinox: ʻO ka equinox ka manawa o ka makahiki ke hele ka lā i ka equator lani, e like me ka lōʻihi o ke ao a me ka pō no ka hapa nui o nā wahi ma ka Honua.

Puna: Lisa Salmon, PA (ʻAʻohe URL i hāʻawi ʻia)