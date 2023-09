E ʻike i nā kukui ʻĀkau ʻĀkau ma ʻIlelani

Hiki ke ʻike ʻia ka Northern Lights, kahi mea kūlohelohe kūlohelohe, ma nā wahi like ʻole ma ʻIlani. ʻOiai ʻike ʻia ʻo Iceland a me Alaska no kā lākou hōʻike ʻana i ka Aurora Borealis, hāʻawi ʻo Ireland i kahi manawa kūʻokoʻa e ʻike ai i kēia hōʻike kukui nani. ʻIke pinepine ʻia nā kukui ma ke ʻano he ʻōmaʻomaʻo ʻōmaʻomaʻo, a i kekahi manawa he ʻulaʻula, uliuli, a me ka poni, e hana ana i kahi hiʻohiʻona hoʻonani i ka lewa pō.

Ua wehewehe ʻo David Moore, ka mea hoʻoponopono o Astronomy Ireland magazine, ua hoʻonui ʻia ka manawa e ʻike ai i nā kukui ʻĀkau i ka wā equinox, e hāʻule ana i ka lā 23 Kepakemapa o kēia makahiki. He kuleana ko ka honua a me ke kāhili o ka honua i ka hana ʻana i nā kūlana maikaʻi no ka ʻike ʻana o nā kukui. Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻohe mea e hōʻoiaʻiʻo i ka ʻike ʻana i kēia ʻano kūlohelohe.

ʻO nā wahi maikaʻi loa no ka nānā ʻana i nā kukui ma Irelani ʻo ia ke kahakai ʻākau a me nā ʻāpana o ke kahakai ʻo Antrim. Hāʻawi kēia mau wahi i nā ʻike maopopo o ka Moana ʻAkelanika me ka ʻole o ke keakea ʻana o nā kukui o ke kūlanakauhale. ʻO Mayo, aia hoʻi ma ke kahakai ʻo Atlantika, ʻo ia kekahi wahi i manaʻo ʻia. Eia naʻe, inā maopopo ka lani, hiki ke ʻike ʻia nā kukui mai kēlā me kēia wahi o ka ʻāina.

Hoʻomaka ka hoʻokumu ʻana o nā kukui ʻĀkau me nā lapalapa o ka lā ma ka lā, e hoʻokuʻu i ka nui o ka radiation i ka lewa. Hoʻopili kēia mau ʻāpana me ke kahua mākēneki o ka Honua a huki ʻia i ka pole ʻĀkau a me ka hema. I ka hui ʻana me nā ʻātoma a me nā molekala i ka lewa, ua hana ʻia nā kala ʻōlinolino o nā kukui.

I mea e hoʻonui ai i ka manawa o ka ʻike ʻana i ka Aurora Borealis, he mea koʻikoʻi ia e haʻalele i nā kukui artificial. Hiki i ka poʻe noho kūlanakauhale ke ʻike i nā hōʻikeʻike nui, akā ʻo ka poʻe e noho ana ma ke kuaʻāina, kahi mamao aku i nā kukui mālamalama, hiki ke hauʻoli i nā hiʻohiʻona maikaʻi. ʻOiai ke ʻike ʻole ʻia o nā kukui, hiki i nā astronomers ke wānana i ko lākou hanana ʻana ma ka nānā ʻana i ka hana o ka lā.

Hāʻawi ʻo Astronomy Ireland i kahi lawelawe makaʻala aurora, e hāʻawi ana i nā mea hou i kēlā me kēia lā i nā kūlana lewa, me ka ʻike ʻana i nā kukui ʻĀkau. ʻOiai hiki ke ʻike ʻia nā kukui i kēlā me kēia manawa o ka pō, pono e loaʻa ka lani mālamalama no ka ʻike maikaʻi loa.

ʻOiai he mea paʻakikī ka wā o Ireland me kona mau ao a me ka ua, aia nō nā manawa kūpono e ʻike ai i ka Northern Lights. Ke piʻi nei ka hana o ka lā ma 2025, ʻoi aku ka maikaʻi o nā makahiki e hiki mai ana no ka ʻike ʻana i kēia mea kupanaha maoli. No laila, e hoʻomākaukau no kahi pō kilokilo ma lalo o ka lani Irish i hoʻomālamalama ʻia.

