Hana nā mea noiʻi i nā ʻano mea like ʻole me ka biochemistry a mālama i nā kumu hoʻololi

Ua ʻike nā mea noiʻi ma Harvard i kahi ala e hana ai i nā ʻōnaehana ola synthetic ʻaʻole hilinaʻi i ka biochemistry, e wehe ana i ka hiki ke loaʻa nā ʻano ola ma nā honua ʻē aʻe i hoʻomohala ʻia mai kahi ʻano kemika ʻē aʻe. ʻO ka hui, alakaʻi ʻia e Juan Pérez-Mercader, ke aʻo nei i nā ʻōnaehana non-biochemical hiki ke hōʻike i nā waiwai pono o nā ʻōnaehana ola kūlohelohe. ʻO kā lākou noiʻi hou loa, i paʻi ʻia ma Cell Reports Physical Science, e hōʻike ana e hana ana kēia mau ʻōnaehana synthetic e like me nā loina evolutionary Darwinian.

Ua hoʻomohala mua nā mea noiʻi i nā ʻōnaehana carbon-chemistry-based i kapa ʻia he protocells, e hoʻohālike ana i ke ʻano o nā cell biochemical. Hoʻokumu ʻia kēia mau protocells me nā vesicles polymer hui ponoʻī a ʻaʻole hilinaʻi i nā kemika pili i ka biology. Ma kēia noiʻi ʻana, ua hana ka hui i ʻelua ʻano o nā protocells a nānā i kā lākou hoʻokūkū no ke ola ʻana i kahi wahi mālamalama.

ʻO kekahi o nā ʻano synthetic i loaʻa ka pōmaikaʻi o ka naʻau māmā, aʻo kekahi ʻaʻole. Ma o kā lākou nānāʻana, uaʻike nā mea noiʻi ua hiki i nāʻano māmā ke hoʻomanawanui aʻaʻole i ola nā mea'ē aʻe. Hōʻike kēia i ke kumumanaʻo o ka hoʻokūkū hoʻokūkū, kahi e hoʻokūkū ai ka ʻano me ka ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻokūkū ma mua o nā ʻano ʻē aʻe no nā kumuwaiwai.

Hoʻopiʻi kēia mau ʻike i ka manaʻo he mea nui ka biochemistry no ka paio no ke ola. Manaʻo ʻo Pérez-Mercader e hiki i ka kemika kalapona non-biochemical ke alakaʻi i ka pau ʻana o nā ʻano protocell liʻiliʻi. Ke hāpai nei kēia i ka nīnau inā he mau kemika ma waho aʻe o ka Honua i hiki ke hoʻokō i nā waiwai kumu o ke ola.

Ke manaʻoʻiʻo nei ʻo Pérez-Mercader, ma lalo o nā kūlana kūpono, hiki i nā mea ma luna o ka honua ke hana kemika, hoʻonohonoho ponoʻī, a hōʻike i nā ʻano i ʻike ʻia ma kēia hoʻokolohua. Hoʻoikaika ʻo ia i ka pono o ka wehe ʻana i ka hiki ke loaʻa i nā ʻano ola ʻē aʻe i ke ao holoʻokoʻa ʻaʻole like me ke ola e like me kā mākou i ʻike ai.

Hāmama kēia haʻawina i nā mea hou no ka hoʻomaopopo ʻana i ke kumu o ke ola a kākoʻo i ka manaʻo e ola ana ke ola ma nā ʻano ʻokoʻa loa mai ka mea a mākou i kamaʻāina ai ma ka Honua.

