ʻO ka Microbiota Vault: Ka mālama ʻana i nā ʻokoʻa microbial no ke olakino

Noho nā trillions o nā microorganisms i loko o ka digestive tract o ke kanaka, e pāʻani ana i kahi kuleana koʻikoʻi i ka mālama ʻana i ke olakino holoʻokoʻa. ʻO kēia mau microorganisms, me ka bacteria, fungi, a me nā microbes ʻē aʻe, hiki ke hoʻopilikia i nā ʻano like ʻole o ko mākou ola maikaʻi, mai ko mākou ʻōnaehana pale a hiki i kā mākou metabolism. Eia nō naʻe, ke kani nei nā kānaka ʻepekema i ka puʻupuʻu, e hōʻike ana i ka wikiwiki o ke kūlanakauhale, ka ʻenehana, a me nā loli kaiapuni o ko mākou honua hou e kau nei i ka ʻokoʻa o kēia microbiota.

I ka pane ʻana i kēia hoʻoweliweli, ua hoʻokumu kahi hui o nā ʻepekema ma Switzerland i ka Microbiota Vault. Ke manaʻo nei kēia papahana hou e hōʻiliʻili i nā laʻana fecal mai nā kaiāulu like ʻole a puni ka honua, mai Laos a hiki i ʻAitiopa. Hoʻohālike ʻia ma hope o ka Global Seed Vault kaulana ma Svalbard, Norewai, kahi e mālama ai ma luna o hoʻokahi miliona mau hua laʻana, manaʻo ka Microbiota Vault e hoʻopaʻa paʻa i ka microbiota.

E like me ka Global Seed Vault e manaʻo nei e mālama i ka ʻokoʻa o nā mea kanu, ʻimi ka Microbiota Vault e mālama a hiki ke hoʻōla hou i nā ʻano microbial nalowale e hakakā ai i nā maʻi e hiki mai ana. E like me ka hoʻohana ʻana i nā ʻanoʻano e hoʻihoʻi a hoʻoulu hou i ka lehulehu o nā mea kanu, ʻo ka manaʻolana ʻo ka microbiota i mālama ʻia e lilo i kumu no nā lāʻau lapaʻau hou a me nā lāʻau lapaʻau i ka wā e hiki mai ana.

Ma ka hōʻiliʻili ʻana i nā laʻana mai nā lāhui like ʻole, manaʻo ka Microbiota Vault e hopu i ke kiko piha o ka microbial diversity a hōʻoia i ka mālama ʻia no nā hanauna e hiki mai ana. He kumu waiwai kēia e hiki ai ke wehe i nā hoʻonā hou no nā kūlana olakino.

He mea koʻikoʻi ka mālama ʻana i ka ʻokoʻa microbial, no ka mea, ua hoʻopili ʻia nā pilikia i ka microbiota i nā pilikia olakino like ʻole, me nā maʻi autoimmune, allergies, ka momona, a me nā maʻi olakino noʻonoʻo. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka pilina paʻakikī ma waena o nā kaiāulu microbial a me ke olakino kanaka he hana koʻikoʻi i ka hoʻomohala ʻana i nā hana a me nā lāʻau lapaʻau.

ʻO ka Microbiota Vault ka mea hōʻike i ka ulu ʻana o ka ʻike i ke kuleana koʻikoʻi o nā microorganisms i ke olakino kanaka. Ma ka mālama ʻana a me ke aʻo ʻana i ka ʻokoʻa o ka microbiota, hiki iā mākou ke wehe i ka hiki no ka holomua ʻana o ka lāʻau lapaʻau a hōʻoia i kahi olakino olakino no nā hanauna e hiki mai ana.

