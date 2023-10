International Observe the Moon Night 2023: He hanana Lani e pono ke nana

I kēia hopena pule, i ka Pōʻaono, ʻOkakopa 21, e ʻākoakoa ana nā miliona o nā kānaka a puni ka honua i waho e ʻike i ka nani o kā mākou satellite kūlohelohe, ka mahina. ʻO kēia hanana makahiki, i kapa ʻia ʻo International Observe the Moon Night, ua hoʻolaha ikaika ʻia e NASA a ʻoi aku ma mua o 3,000 mau hanana i hoʻopaʻa inoa ʻia ma ʻAmelika ʻĀkau wale nō.

ʻO ke kumu ma hope o kēia manawa ʻo ia ka māhele o kēia manawa o ka mahina, ʻo ia ka hapaha mua. Manaʻo pinepine ʻia kēia māhele ʻo ka manawa maikaʻi loa e nānā ai i ka mahina no ka mea he mālamalama akā ʻaʻole ʻālohilohi loa, e kūpono ana ia no nā hōkū hōkū. Eia kekahi, hāʻawi kēia māhele i kahi manawa kūʻokoʻa e ʻike i kekahi o nā hiʻohiʻona nani loa o ka mahina.

No ka poʻe maopopo ʻole i ka mea e ʻimi ai, ua hāʻawi ʻo NASA i nā palapala ʻāina mahina no kēlā me kēia hemisphere. Hōʻike kēia mau palapala ʻāina i ka wahine wahine lunar nui, ʻo ia nā ʻāpana ʻeleʻele e uhi ana ma kahi o hoʻokahi hapaono o ka ʻili o ka mahina. ʻOiai ua kapa ʻia lākou he "kai", he mau pāpū basalt maoli kēia mau wahi i hana ʻia e nā kahe pele ma hope o nā hopena asteroid.

ʻOiai hiki i ka maka ʻōlohelohe ke ʻike maʻalahi i nā ʻāpana ʻeleʻele, me ka hoʻohana ʻana i nā binocular hiki ke hoʻonui i ka ʻike. Ma ka nānā ʻana i ka mea hoʻopau o ka mahina, ka laina e hoʻokaʻawale ana i ka ʻaoʻao ʻeleʻele mai ka ʻaoʻao māmā, hiki i nā mea nānā ke ʻike i ka pāʻani ʻana o nā aka, e hōʻike ana i nā lua a me nā kualono mauna. He mauna loa ka ʻaoʻao hema o ka mahina, e hāʻawi ana i kahi ʻāina hoihoi e makaʻala.

Hāʻawi ka International Observe the Moon Night i kahi manawa kūpono e kipa hou aku ai i ka pae ʻāina mōʻaukala o ke kanaka. Ma Iulai 20, 1969, ua haʻi kaulana ʻo Neil Armstrong: "Ke kahua hoʻomaha ma ʻaneʻi. Ua pae ka ʻEto. ʻO ka pae pae ʻana, i kapa ʻia ʻo Sea of ​​Tranquility (Mare Tranquillitatis), hiki ke ʻike maʻalahi i kēia pō. ʻIke ʻia kekahi mau wahi pae ʻāina ʻo Apollo, akā aia kekahi i loko o ka pō mahina i kēia hanana.

Ma waho aʻe o ka nānā ʻana i ka mahina ma kēia pō kūikawā, e hoʻolaha ʻo NASA i kahi kahawai ola ʻelua hola ma NASA TV ma 7 pm EDT. Ke manaʻo nei kēia hoʻolaha e hoʻohui i ka poʻe ma ka honua holoʻokoʻa i ka hoʻolauleʻa ʻana i ka nānā ʻana i ka mahina, ʻepekema, a me ka ʻimi ʻana i ka wā e hoʻolaha ana i nā papahana ʻepekema lunar a me ka ʻimi ʻana o NASA.

No laila, inā ʻike ʻoe iā ʻoe iho ma waho o kēia hopena pule, e hoʻokaʻawale i ka manawa e nānā i ka mahina a mahalo i nā mea kupanaha o ko mākou hoa noho lani. A e kaha i kāu mau kalena no ka makahiki e hiki mai ana ka International Observe the Moon Night, i hoʻonohonoho ʻia e mālama ʻia ma Kepakemapa 14, 2024.

