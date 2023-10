Noʻonoʻo ʻo NASA i nā ʻoki kālā no nā Hubble a me Chandra Space Telescopes

Ke kū nei ʻo NASA i nā hōʻemi i kāna mahele astrophysics, hiki ke hoʻopilikia i ʻelua mau papahana telescope ākea nui, e like me kahi hōʻike hou. ʻO ka Hubble Space Telescope a me ka Chandra X-Ray Observatory, nā mea i hāʻawi nui i ko mākou ʻike i ke ao holoʻokoʻa, hiki ke ʻike i nā hōʻemi o ke kālā.

I ka wā o kahi hōʻike i ka US National Academies of Science, Engineering, and Medicine's committee on astronomy and astrophysics, ua hōʻike ʻo Mark Clampin, ka luna hoʻomalu o ka mahele astrophysics o NASA, e koi ʻia nā palena kālā i nā hōʻemi "ʻike ʻole ʻia" i ke kālā no kēia mau telescopes. Ke hoʻoikaika nei kēia e hoʻokaʻawale i nā kumuwaiwai i nā papahana hou ma NASA, ʻoiai ke manaʻo nei ka ʻoihana i nā pae kālā no ka makahiki kālā 2024 e noho like me ka makahiki i hala.

Ua noi ka māhele astrophysics ma kahi o $1.56 biliona no ka makahiki kālā e hiki mai ana, akā ua ʻae ʻo Clampin ʻaʻole hiki ke loaʻa ke kālā piha. Inā loaʻa nā ʻoki kālā nui, ʻo kā lākou mea nui e hōʻemi i ke kālā no nā misionari i nā hana lōʻihi, ʻo ia hoʻi nā telescopes Hubble a me Chandra.

ʻO Hubble, me ka hui pū ʻana me James Webb Space Telescope o NASA, he mea koʻikoʻi no ka noiʻi ʻepekema a me ka ʻimi ʻana. ʻO Chandra, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua hoʻokuʻu ʻia i ka makahiki 1999 a ʻaʻole i hana i nā misionari lawelawe e like me Hubble. Ke kū nei ʻo ia i nā pilikia hana ma muli o kona mau makahiki.

ʻOiai e hana maikaʻi ana ʻo Hubble, ua ʻike ʻo Clampin ua lōʻihi ka lawelawe ʻana a ke hōʻike nei i kahi hapa nui o ka waihona kālā astrophysics. ʻO Chandra, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ke kū nei i nā pilikia a koi i ka hoʻonui ʻana i nā hana e mālama i kāna mau hana.

ʻO ka waihona kālā 2024 i manaʻo ʻia mai ka Hale Paʻa e hoʻokaʻawale i $ 93.3 miliona no Hubble a me $ 68.7 miliona no Chandra. ʻO kēia mau helu helu ma kahi o 10% o ka nui o ka noi kālā no ka māhele astrophysics o NASA ma 2024.

He mea nui e hoʻomaopopo ʻia ke kali nei nā hoʻoholo kālā a NASA, a hiki ke hoʻoponopono ʻia ma mua o ka hoʻoholo ʻana o ka waihona kālā hope.

