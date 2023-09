Ka Manawa o Kombucha Organisms for Space Exploration

ʻO Kombucha, kahi mea inu fermented i hana ʻia mai ke kī a me ke kō, ʻaʻole ia he inu olakino maʻamau. ʻIke ʻia ʻo nā microorganisms i loaʻa i loko o kombucha paʻa i ka hiki ke pale aku i nā astronauts i ka wā e ʻimi ana i ka lewa. ʻOiai ʻo ka manaʻo nui ma ka hoʻomaopopo ʻana i ke kūpaʻa o kēia mau microorganisms, hiki i kā lākou mau waiwai kūʻokoʻa ke loaʻa i nā hopena lōʻihi no nā misionari lewa.

ʻO kekahi o nā paʻakikī koʻikoʻi e kū nei nā astronauts i ka wā e hele ai ma waho o ka magnetosphere pale o ka Honua, ʻo ia ka ʻike ʻana i nā pae kiʻekiʻe o ka radiation. Ma ka Honua, ua pale ko kakou honua i ka hoolele lewa. Eia nō naʻe, i ka wā e hele ai ka poʻe astronauts i nā wahi e like me ka mahina a me Mars, e pilikia lākou i kēia mau pae weliweli o ka radiation. No ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia, ke alakaʻi nei nā ʻepekema i nā noiʻi e ʻimi i nā ala e pale ai i nā astronauts mai ka radiation.

Hoʻokahi ala o ka ʻimi e pili ana i ke aʻo ʻana i ke ʻano o ka hana hou ʻana o nā ʻiʻo ma hope o ka pōʻino, me ka nānā pono ʻana i ka mahele cell. Hiki i kēia ʻike ke wehe i ke ala no ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana pale, hiki ke hoʻohana i nā mea olaola e like me nā pale no nā mikiona ākea lōʻihi. ʻO ke kūpaʻa i hōʻike ʻia e nā microorganism e like me nā mea i loaʻa ma kombucha e hāʻawi i nā ʻike waiwai i kēia kaʻina hana hou a hiki ke paʻa i ke kī i ka pale ʻana i nā astronauts mai ka pōʻino i hoʻoiho ʻia e ka radiation.

Eia kekahi, ʻo ka mahi ʻana i nā microorganisms hiki ke hōʻoia i ka pōmaikaʻi no nā ʻano hana i ka wā i hoʻokumu ʻia ai kahi waihona lunar lōʻihi, e like me ka lunar Gateway space station o NASA. Loaʻa i kēia mau microorganisms ka hiki ke hana i ka oxygen, hana ma ke ʻano he bio-factory, a hāʻawi i nā mana hoʻohua waiwai. Mai ka hana ʻana i ka uila a hiki i ka hoʻoulu ʻana i ka meaʻai a me ka hoʻoponopono ʻana i ka ʻōpala, nui ka hoʻohana ʻana o nā microorganism i ka ʻimi ākea.

Manaʻo ʻo Nicol Caplin ka mea ʻepekema ʻimi ākea hohonu o ESA i ka hoʻohui ʻana o kēia mau bio-culture i loko o nā mikiona lewa e hiki mai ana. Hōʻike ʻo Caplin i ka manaʻolana e hoʻohana ʻia nā laʻana o nā mea ola kombucha ma ka Lunar Gateway a i ʻole ka ili o ka mahina ponoʻī. Hiki i kēia mau microorganisms ke hoʻoikaika nui i nā mikiona lewa a me nā hana ʻimi kanaka.

I ka hopena, ʻo ka hoʻokolokolo ʻana i ka resilience o nā microorganisms kombucha ʻaʻole wale no ka hoʻolako ʻana i nā astronauts me kahi mea inu ʻono ma ka lewa. Hōʻike ia i kahi hana koʻikoʻi i ka hoʻomaopopo ʻana i ka pale ʻana i nā astronauts mai ke kaiapuni ākea weliweli. Me ka noiʻi hou aʻe, hiki i nā waiwai kupaianaha o nā mea ola kombucha ke hoʻololi i ka ʻimi ʻana i ka lewa, mai ka pale ʻana i ke olakino astronaut a hiki i ka hoʻohana mau ʻana i nā kumuwaiwai i nā kaiapuni extraterrestrial.

Sources:

- ʻAʻohe URL i hāʻawi ʻia