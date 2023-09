ʻO ka huakaʻi paʻakikī o ka moku lewa wai i Jupiter

Ua uhi wale ka moku mokulele Juice i ka 5% o kāna huakaʻi i Jupiter, ʻoiai he ʻelima mau mahina ma hope o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana a ua huakaʻi ʻo 370 miliona mau kilomita i kēia manawa. ʻO ka lōʻihi o ka manawa ma muli o ka ʻepekema paʻakikī o ka lele lele a me nā mechanics orbital.

Ke hoʻokuʻu ʻia kahi mokulele mai ka Honua, loaʻa iā ia ka ikehu orbital o ka honua, kahi e hoʻokomo pono ai iā ia i kahi orbit like a puni ka Lā. Eia naʻe, ʻaʻole hiki ke hōʻea iā Jupiter ma kahi laina pololei ma muli o ka nui o ka wahie e pono ai no ka hoʻoulu ʻana a me ka deceleration i ka hiki ʻana mai.

Ke neʻe mau nei ka Honua a me Jupiter e pili ana kekahi i kekahi, me ko lākou mamao ma waena o 968 miliona mau kilomita a ma lalo o 600 miliona mau kilomita. ʻO kēia neʻe mau loa he mea pono i ka poʻe ʻenekini lele ke manaʻo mua i kahi o Jupiter i ka wā e hiki mai ai ka mokulele, ʻaʻole e kuhikuhi pololei i kona kūlana i kēia manawa.

Ma ka mōʻaukala, ua hōʻea nā mikiona e like me Voyager, Pioneer, a me New Horizons iā Jupiter ma lalo o ʻelua mau makahiki, akā he mau mikiona lele kēia i hoʻohana i ka huki huki ʻana o Jupiter no nā maʻa maʻa. Eia naʻe, no ka noho lōʻihi a puni ʻo Jupiter, pono ke ala lohi. He kuleana koʻikoʻi ka nui o ka mokulele i kēia, no ka mea, ʻoi aku ka nui o ka nuipa e pono ai ka wahie a hoʻonui i ka paʻakikī o ka hoʻomaka.

ʻO ka huakaʻi a Juice e pili ana i kekahi mau lele lele e hoʻohana ana i ka huki umekaumaha o ka Honua, ka mahina, a me Venus e hoʻonui i kona wikiwiki a hoʻonoho iā ia no kahi hui nui me nā mahina ʻo Jupiter i Iulai 2031. E hoʻopau ka misionari i ka Juice e komo i ka orbit o Ganymede, e hana ana. ʻo ia ka ʻimi mua i hana ʻia e ke kanaka e kaapuni i ka mahina.

He mea koʻikoʻi ka pololei o kēia mau hana, no ka mea, hiki i nā kuhi hewa liʻiliʻi ke alakaʻi i ka nalo ʻana o ka probe ma ka lewa a i ʻole ke koi ʻana i ka wahie nui no ka hoʻoponopono ʻana. ʻO ka pahuhopu nui o ka mikiona Juice ʻo ia ke aʻo ʻana i nā moana e ola ana ma lalo o ka ʻili hau o ʻEulopa, Ganymede, a me Callisto, e hāʻawi ana i nā ʻike koʻikoʻi i ka hoʻokumu ʻana o ka honua a me ka mahina ma ke ao holoʻokoʻa.

Loaʻa Kiʻi: ESA