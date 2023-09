ʻO ka manaʻo o ka'umekaumaha o Einstein: Ka Huli no nā Deviations

ʻO ka manaʻo ʻumekaumaha o Einstein, i kapa ʻia ʻo ka relativity maʻamau, ua kūleʻa maikaʻi ʻia no hoʻokahi haneli. Eia nō naʻe, loaʻa iā ia nā hemahema theoretical, ʻoiai e pili ana i nā mea like ʻole i loko o nā lua ʻeleʻele a me ka Big Bang ponoʻī.

ʻAʻole e like me nā manaʻo e wehewehe ana i nā ikaika kumu ʻē aʻe i ka physics, ua hoʻāʻo ʻia ka relativity maʻamau i ka umekaumaha nāwaliwali. 'O ia ho'i, hiki ke ho'ololi 'ia mai ka pilina ma'amau a 'a'ole i 'imi 'ia ma ke ao holo'oko'a. Manaʻo ka poʻe physicist theoretical pono e kū mai nā ʻokoʻa mai ka relativity maʻamau.

ʻO kahi hoʻonā hiki i nā hemahema o ka relativity maʻamau, ʻo ia ka hoʻokomo ʻana i nā mechanics quantum, e pili ana i nā unahi liʻiliʻi loa. Ke manaʻo nei ka quantum physics e noʻonoʻo ʻia nā ʻāpana he mau nalu ma mua o nā kiko, a ʻo ka Heisenberg uncertainty principle i ʻōlelo ʻia ʻaʻole hiki ke ʻike ʻia me ka pololei loa o kekahi mau mea nui, e like me ke kūlana a me ka wikiwiki.

ʻO ka hoʻāʻo ʻana e hoʻohui i ka relativity maʻamau a me ka quantum physics ua hoʻokomo ʻia nā deviations mai ka manaʻo o Einstein, e hōʻike ana ʻaʻole hiki ke lilo i ka manaʻo hope loa o ka gravity. Ua hoʻomaka ʻo Arthur Eddington, ka mea nāna i hōʻoia i ka pilina maʻamau i ka lā 1919 eclipse, e ʻimi i nā mea ʻē aʻe ma hope koke o kona hoʻomaka ʻana.

He kuleana koʻikoʻi ka Cosmology i ke aʻo ʻana i nā manaʻo gravity. Ua lilo ke kŘkohu Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM) i kŘkohu ma'amau o ka cosmology, akā, 'a'ole i piha a 'olu'olu 'ole ia mai kahi kuana'ike theoretical. Ua hoʻokomo ʻia ka ikehu ʻeleʻele e wehewehe i ka wikiwiki o ka hoʻonui ʻana o ka cosmic a he mea nui ia o ke kumu hoʻohālike ΛCDM. Eia naʻe, he mea pohihihi ke ʻano o ka ikehu ʻeleʻele, a ʻaʻohe kumu kūpono o ke kino.

ʻO kahi ʻano ʻē aʻe i ka ikehu ʻeleʻele he cosmological mau, akā pono ia e hoʻoponopono maikaʻi e kūpono i nā ʻike cosmological. Hiki ke ala mai nā pilikia mai ka hoʻāʻo ʻana e hoʻopili i nā ʻike cosmological i ka relativity maʻamau, ma mua o ka noho ʻana o ka ikehu pouli pohihihi.

Ke hoʻomau nei ka ʻimi ʻana i nā ʻokoʻa mai ka manaʻo ʻumekaumaha a Einstein i ka ʻimi ʻana o nā physicists i nā manaʻo ʻē aʻe a hoʻoikaika e hoʻomaopopo i ke ʻano o ke ao holoʻokoʻa.