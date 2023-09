ʻO ka manaʻo ʻumekaumaha o Einstein, i kapa ʻia ʻo ka relativity maʻamau, ua kūleʻa maikaʻi ʻia no hoʻokahi haneli. Eia nō naʻe, aia nā palena o ke kumumanaʻo. Ua wānana ʻo ia i kona hāʻule ponoʻī ʻana i nā mea like ʻole i loko o nā lua ʻeleʻele a me ka Big Bang ponoʻī. ʻOiai ua hoʻāʻo nui ʻia nā manaʻo kino ʻē aʻe e wehewehe ana i nā ikaika kumu ʻē aʻe o ka physics, ua hoʻāʻo ʻia ka relativity maʻamau i ka umekaumaha nāwaliwali.

ʻAʻole hoʻokaʻawale ʻia nā haʻalele ʻana mai ka relativity maʻamau a pono e hana ʻia, e like me ka physicists theoretical. ʻO ka loaʻa ʻana o nā mea like ʻole o ka manawa e hōʻike ʻia e hoʻoponopono i kēia mau pilikia. Eia naʻe, ʻo ka hoʻāʻo ʻana e hoʻohui i ka relativity maʻamau me ka quantum mechanics e hoʻolauna i nā ʻokoʻa mai ka manaʻo o Einstein.

Ua ʻae nui ʻia ke kumu hoʻohālike Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM), ʻo ia ke kumu hoʻohālike o ka cosmology. Eia nō naʻe, ʻaʻole i piha a ʻoluʻolu ʻole mai ka manaʻo theoretical. I nā makahiki ʻelima i hala iho nei, ua ʻike pū ʻia ʻo ia i nā haʻalulu nānā, e pili ana i ke ana ʻana o ka Hubble mau.

ʻO nā hōʻike nānā no ka wikiwiki o ke ao holoʻokoʻa i ʻike ʻia ma 1998 me Type Ia supernovae ua alakaʻi i ka manaʻo o ka ikehu pouli. Eia naʻe, ʻaʻole ʻike ʻia ke ʻano o ka ikehu ʻeleʻele, a ua kaulana nā wehewehe ʻē aʻe, e like me ka gravity i hoʻololi ʻia.

Aia ka nui o nā puke e pili ana i nā manaʻo o ka gravity ʻokoʻa i ka relativity maʻamau, me nā manaʻo scalar-tensor. Pono e hoʻāʻo ʻia kēia mau mea ʻē aʻe ma o nā hoʻokolohua ʻōnaehana solar, ka nānā ʻana i nā nalu gravity, a me ke aʻo ʻana i nā lua ʻeleʻele.

ʻAʻole naʻe i maopopo inā e ala mai ana nā ʻokoʻa mai ka relativity maʻamau mai ka hoʻāʻo ʻana e hoʻopili i nā ʻike cosmological i loko o kahi kumumanaʻo kūpono ʻole a inā ʻaʻole ʻoiaʻiʻo ka ikehu ʻeleʻele.

Sources:

– ʻatikala kumu