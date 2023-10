He ʻike hou no ka laha ʻana o ka maʻi maʻi i ka iwi kuamoʻo

ʻO nā mea noiʻi ma Weill Cornell Medicine ma New York City ua hana i kahi holomua nui i ka hoʻomaopopo ʻana i ke kumu o ka metastases o kekahi mau maʻi maʻi i ka iwi kuamoʻo. Ua ʻike lōʻihi ka laha pinepine ʻana o ka maʻi maʻi metastatic i ka iwi kuamoʻo, e hoʻopiʻi nui ai i nā maʻi. Eia naʻe, ʻaʻole maopopo nā kumu o kēia ʻano a hiki i kēia manawa.

I loko o kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature, ua ʻike ʻo Matthew Greenblatt a me kāna hui i kahi ʻano hou o ka stem cell e pili ana i ka metastasis o nā maʻi maʻi maʻi i ka iwi kuamoʻo. Ua ʻike ʻia kēia mau pūnana pū, i loaʻa i nā iwi vertebral, e hūnā i kahi protein i kapa ʻia ʻo MFGE8. Ke hana nei kēia pūmua ma ke ʻano he mea hoʻohiwahiwa tumo, e huki ana i nā maʻi kanesa i ka ʻiʻo spinal.

Ua hana nā mea noiʻi i nā hoʻokolohua ma nā ʻiole, ke hoʻololi ʻana i nā pūnaewele spinal stem i hoʻokahi wāwae hope a me nā pūnaewele iwi lōʻihi i kekahi. Ua ʻike lākou i ka hele ʻana o nā maʻi maʻi ʻaʻai i ka vertebra liʻiliʻi ma kahi o ʻelua manawa ma mua o ka iwi lōʻihi liʻiliʻi, e hōʻike ana i ka huki ikaika ʻana o MFGE8.

Hiki i nā metastases spinal ke hōʻeha nui i ke kuamoʻo, e pili ana i ka hiki o ka mea maʻi ke hele a mālama i nā hana o ke kino. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i nā hana ma hope o kēia hoʻolaha, hiki paha ke hoʻomohala i nā hana e pale ai a mālama paha i ka metastasis spine.

ʻOiai ʻo ka pale ʻana i ka MFGE8 he ala lapaʻau kūpono paha, pono ka noiʻi hou ʻana e hoʻomaopopo pono i ka hopena a me ka pono o ia ʻano lapaʻau. Ua wehewehe ʻo Xiang Zhang, he mea olaola maʻi kanesa ma Baylor College of Medicine, i kēia noiʻi he "mua nui" i ko mākou ʻike ʻana i ka metastasis iwi.

Hāʻawi kēia holomua i ka manaʻolana no nā poʻe maʻi me ka maʻi maʻi maʻi metastatic a me nā maʻi maʻi ʻē aʻe e laha pinepine i ka iwi kuamoʻo. Ma ka wehe ʻana i kēia mea pohihihi lōʻihi, lawe mai nā mea noiʻi iā mākou i kahi ʻanuʻu kokoke i ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau kūpono a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka maikaʻi o ke ola no ka poʻe i hoʻopilikia ʻia e kēia mau metastases.

