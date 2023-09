ʻAe ʻo Modular Architecture i ka lolo Mammalian e hoʻomalu i nā hoʻokomo waho, ʻike ʻia e nā ʻepekema

Ua loaʻa i nā kānaka ʻepekema kahi ʻike hou e pili ana i ka hoʻonohonoho ʻana o ka lolo mammalian. Ma o ka hoʻohana ʻana i kahi ʻōnaehana hoʻokolohua i ulu ai i nā neurons ma nā ʻāpana aniani microfabricated, ua ʻike nā mea noiʻi i ka cortex o waho o ka lolo ka hiki ke mālama i ka mana ma luna o kāna mau mea hoʻokomo i waho ma muli o kāna mau modula i hoʻopili ʻia akā hana kūʻokoʻa.

ʻO ka cortex, ʻo ia ka ʻaoʻao o waho o ka lolo ke kuleana no nā hana like ʻole e like me ka sensory perception a me ka hoʻokele kaʻa, he nui nā neurons. Pono e hiki i kēia mau pūnaewele neuronal ke hoʻokaʻawale i nā mea hoʻokomo mai nā kaapuni kūikawā ʻoiai ka hoʻohui ʻana i nā mea hoʻokomo mai nā kaapuni he nui, akā ʻaʻole maopopo ka pehea e hiki ai i ka cortex ke kākoʻo i kēia mau paradigms hana like ʻole.

No ka noiʻi ʻana i kēia, alakaʻi nā mea noiʻi i nā neuron cortical e hana i nā ʻoihana modular i loaʻa i nā pūʻulu he nui. Ma ka hoʻoulu ʻana i kēia mau neurons ulu ʻia me ka hoʻohana ʻana i ka māmā, ua ʻike ka hui i nā ʻoihana modular i hana maikaʻi ʻia i nā pane nui i ka hoʻoulu ʻana i nā kukui kūloko. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua pane ʻia nā pūnaewele me ka liʻiliʻi o ka modularity i hoʻonohonoho ʻia i nā mea hoʻoikaika āpau.

Ua ʻike pū nā mea noiʻi he mea koʻikoʻi ke kaulike ma waena o ka hana hoʻokaʻawale kūloko a me ka hana hoʻohui honua no ka lolo e hoʻonui i kona hiki ke hōʻike i ka ʻike me nā kumuwaiwai liʻiliʻi. ʻAʻole kōkua wale kēia ʻike i ko mākou ʻike i ke ʻano a me ka hana o ka lolo mammalian akā loaʻa pū kekahi i nā hopena no ka hoʻomohala ʻana i nā ʻupena neural artificial i hoʻohana ʻia i ka noiʻi aʻo mīkini.

ʻO ka holoʻokoʻa, hoʻomālamalama kēia haʻawina i ka hiki i ka lolo mammalian ke hoʻomalu i nā mea hoʻokomo o waho ma o kāna hoʻolālā modular. Hāʻawi ia i nā ʻike waiwai i ka hana paʻakikī o ka lolo a me kona hiki ke hoʻoponopono pono i ka ʻike.

Source:

– Hideaki Yamamoto, F. Paul Spitzner, Taiki Takemuro, Victor Buendía, Hakuba Murota, Carla Morante, Tomohiro Konno, Shigeo Sato, Ayumi Hirano-Iwata, Anna Levina, Viola Priesemann, Miguel A. Muñoz, Johannes Zierenberg, Jordi Soriano. "Hoʻomaʻamaʻa ka hoʻolālā modular i ka mana o ka leo o ka synchrony i nā pūnaewele neuronal." Nā holomua ʻepekema. DOI: 10.1126/sciadv.ade1755