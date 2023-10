ʻO ke ao hoihoi o nā puka keʻokeʻo: e ʻimi ana i nā mea ʻike ʻole ʻia

ʻO ke aʻo ʻana i nā lua ʻeleʻele ua hoʻopio i nā ʻepekema a me ka lehulehu, e ʻimi ana i ka hohonu o ka cosmology a me nā mea pohihihi o ke ao holoʻokoʻa. ʻO kēia mau mea enigmatic, i hōʻike ʻia e ko lākou huki umekaumaha ikaika e pale ai i kekahi mea mai ka pakele ʻana, ua lōʻihi ke kumuhana o ka noʻonoʻo ʻepekema a me ka ʻimi ʻana. Eia naʻe, ke hoʻomau nei ko mākou ʻike i ka ulu ʻana, ke huli nei ka poʻe ʻepekema i ko lākou manaʻo i ka manaʻo hoihoi o nā lua keʻokeʻo.

ʻAʻole like me nā puka ʻeleʻele, ʻo nā lua keʻokeʻo he mau mea hypothetical kahi mea hiki ʻole ke komo, akā e haʻalele. Ke alakaʻi nei i ka ʻimi ʻana i kēia kumuhana hoihoi ʻo Carlo Rovelli, he physicist theoretical Italian kaulana no kāna kākau ʻepekema noʻonoʻo. ʻO ka puke hou loa a Rovelli, "White Holes," hoʻohui i nā mea o ka poetry, fantasy, philosophy, and hard physics e lawe ai i ka poʻe heluhelu i ke aupuni o ka ʻike ʻole.

ʻOiai ʻo nā puka ʻeleʻele ke kumu o ka nānā ʻana a me ke kiʻi kiʻi, e mau ana nā puka keʻokeʻo maʻemaʻe, me ka ʻole o ka hōʻike pololei o ko lākou ola ʻana. Lawe ʻia ka lele ʻana o Rovelli mai ka quantum physics a manaʻo ʻo ia i ka wā e hoʻopili ʻia ai ka mea ma mua o kona mau palena, hiki mai kahi rebound, e hoʻololi ana i ka lua ʻeleʻele i puka keʻokeʻo. I kēia hoʻohuli ʻana o ka manawa, ʻaʻohe mea e hiki ke komo i ka lua keʻokeʻo, a no ka mea nānā i loko, ʻike ʻia ka manawa e holo i hope.

ʻO nā manaʻo o nā puka keʻokeʻo e ʻoi aku ma mua o ka ʻike. Manaʻo ʻo Rovelli he hopena koʻikoʻi kēia mau mea i ke ʻano a me ka hoʻomohala ʻana o ke ao holoʻokoʻa. Ua manaʻo ʻia ʻo ka hui pū ʻana o nā lua keʻokeʻo hiki ke kōkua i ka "mea ʻeleʻele" paʻakikī e komo i ka honua.

ʻOiai ʻaʻole ʻoluʻolu ka puke a Rovelli i ka poʻe heluhelu a pau, no ka mea, e haʻalele ana i ka ʻōlelo loea, hāʻawi ia i kahi hiʻohiʻona kūʻokoʻa ma ke kumuhana. Ma ka ʻimi ʻana i ka noʻonoʻo noʻonoʻo a me ka noʻonoʻo ʻana ma hope o ka physics theoretical, lawe ʻo Rovelli iā mākou i kahi honua kahi e koi ʻia ai nā palena ʻepekema, e kono ana iā mākou e noʻonoʻo i nā mea pohihihi e waiho ana ma waho.

Nīnau: He aha ka lua ʻeleʻele?

A: ʻO ka lua ʻeleʻele kahi mea lani me ka huki umekaumaha ikaika loa e pale ai i kekahi mea, me ka mālamalama, mai ka pakele.

Nīnau: He aha ka puka keʻokeʻo?

A: ʻO ka puka keʻokeʻo he mea kuhi hewa ʻaʻole e ʻae i ka mea e komo, akā ma hope e kipaku aku i nā mea i loko. Manaʻo ʻia ʻo ia ka hope o kahi lua ʻeleʻele.

Nīnau: Ua hōʻoia ʻia nā puka keʻokeʻo?

A: I kēia manawa, ʻaʻohe hōʻike pololei o ke ola ʻana o nā puka keʻokeʻo. Noho lākou i kumu no ka noʻonoʻo ʻana a me ka ʻimi theoretical.

Q: Pehea ka ʻokoʻa o nā puka keʻokeʻo mai nā lua ʻeleʻele?

A: ʻOiai e huki ana nā puka ʻeleʻele i ka mea, e pale ana i kekahi mea mai ka pakele ʻana, hoʻokuke nā lua keʻokeʻo i ka mea a ʻaʻole e ʻae i kekahi mea e komo.

Nīnau: He aha ka hopena o nā puka keʻokeʻo ma ke ao holoʻokoʻa?

A: Inā loaʻa nā puka keʻokeʻo, hiki iā lākou ke hoʻopilikia nui i ke ʻano a me ka hoʻomohala ʻana o ka honua e hiki mai ana. Hiki i kā lākou hui hui ke kōkua i ka "mea pōʻeleʻele" pohihihi e hoʻopuni ana i ka honua.

Nīnau: He aha ka "mea pōʻeleʻele"?

A: ʻO ka mea ʻeleʻele e pili ana i ka mea ʻike ʻole ʻia i manaʻo ʻia he ʻāpana nui o ka nui o ke ao holoʻokoʻa. Ua ʻike ʻia mai kona hopena gravity, akā ʻaʻole ʻike ʻia kona ʻano maoli.

