Hoʻololi i ka "Chubby Legs" o nā Caterpillars: Anatomy vs. Function

ʻO kahi ʻatikala hou ma Science Advances e ʻimi ana i ka honua hoihoi o nā wāwae anuhe. I ka nānā mua ʻana, manaʻo paha kekahi he puʻupuʻu wale nā ​​wāwae o ka enuhe ma muli o ko lākou makemake ʻole, akā ma ka hoʻokolokolo hou ʻana, ʻike ʻia he kumu ʻē aʻe kēia mau wāwae.

ʻO ka mea i ʻike ʻia he mau wāwae chubby ma ka anuhe, he mau wāwae hoʻopunipuni i kapa ʻia ʻo "prolegs." ʻO kēia mau ʻiʻo puʻupuʻu e kōkua i ka neʻe ʻana o ka enuhe, ʻoiai ʻo nā wāwae maoli, aia ma kahi kokoke i kona alo, ua hoʻolaʻa ʻia i ka metamorphosis a lilo i mau wāwae makua o ka mote a i ʻole ka pepeke.

ʻO ka manaʻo e hiki ke wehewehe ʻia ka wāwae e ka anatomy a me ka hana e hāpai i nā nīnau filosofia e pili ana i ka mea e "ʻoiaʻiʻo" ka wāwae. Pono e wehewehe ʻia kahi wāwae e kona ʻano kino, a i ʻole hiki ke hoʻokaʻawale ʻia ka wāwae hana inā ʻaʻole ia i nā ʻano kuʻuna o ka wāwae?

ʻAʻole kahaha loa kēia ʻike ʻana i ka honua o nā arthropods, i ʻike ʻia no ko lākou mau wāwae hui. Hoʻohana pinepine nā ʻōpala a me nā ʻano ʻē aʻe i ko lākou mau wāwae no nā hana like ʻole. Ua hoʻololi ka poʻe waʻa wai i ko lākou mau wāwae i hoe, ua hoʻohana nā pipi lepo i ko lākou mau wāwae i mea ʻoki ʻoki, a ua hoʻololi nā centipedes hale i ko lākou mau niho e like me ka wāwae no ka hoʻokomo ʻana i ka lāʻau make.

I ka hihia o nā anuhe, lilo kēia mau wāwae hoʻopunipuni i mau heleuma, e ʻae ai i ka mea ola e pili i nā ʻili i kona neʻe ʻana i mua. Hoʻokaʻawale a hoʻopaʻa hou nā enuhe i ko lākou mau prolegs e hoʻolalelale iā lākou iho i mua, me ka hoʻohana ʻana i nā pad barbed i kapa ʻia ʻo crochets ma ka piko o kēlā me kēia wāwae e paʻa ai ko lākou paʻa. ʻO nā genes kuleana no ka hoʻomohala ʻana i kēia mau wāwae hoʻopunipuni e kaʻana like me nā crustaceans, e hōʻike ana i nā pilina evolutionary ma waena o nā ʻano ʻano like ʻole.

ʻOiai ke kamaʻilio genetically, ʻaʻole i paʻa nui ka manaʻo o ka ʻoiaʻiʻo no kēia mau mea hoʻohui, aia kekahi mea hoihoi e pili ana i kēia mau wāwae transient. He pōkole ke ola o nā wāwae anuhe, aia wale nō i ko lākou wā larval ma mua o ka hele ʻana i ka metamorphosis. No laila, i ka manawa aʻe e hālāwai ai ʻoe me kahi anuhe, e hoʻokaʻawale i kahi manawa e mahalo ai i kēia mau lālā wikiwiki a me kā lākou hoʻololi kūʻokoʻa no ka locomotion.

Nā Punawai: Science Advances

Nā wehewehena:

Nā wāwae Thoracic: ʻO nā wāwae maoli o ka enuhe, aia ma kahi kokoke i kona alo, a lilo ia i mau wāwae makua o ka mu a i ʻole ka pepeke.

koli: Aia ma ka piko o ka proleg o ka enuhe, he mea ia e hoopa'a ai i ka ili.

Aia ma ka piko o ka proleg o ka enuhe, he mea ia e hoopa'a ai i ka ili. Nā ʻāʻī: He phylum o nā holoholona invertebrate i hōʻike ʻia e nā wāwae hui.