I ka manawa hea i hoʻokumu ʻia ai nā ʻāina mua o ke ao holoʻokoʻa?

I loko o kahi noiʻi hou i kapa ʻia ʻo "When were the First Exocontinents?", ʻO Jane Greaves, he kumu aʻoaʻo astronomy ma ke Kulanui ʻo Cardiff, e ʻimi i ka hoʻokumu ʻana o nā ʻāina ma ke ao holoʻokoʻa. ʻAʻole paʻa nā ʻāina; " lana " ma luna o ka ʻaʻahu o ka Honua ma muli o ka wela mai ka piko o ka honua. ʻO kēia neʻe mau ʻana o nā ʻāina ʻo ia ka mea e alakaʻi ai i nā hanana e like me ka plate tectonics.

Ua manaʻo ʻo Greaves e hoʻomaopopo i ka wā i hoʻokumu ʻia ai nā ʻāina mua a pehea e hiki ai i kēia ʻike ke kōkua i ka ʻimi ʻana i nā honua noho. Ma ka nānā ʻana i ke ʻano o ka plate tectonics ma nā hōkū pōhaku, ua hoʻāʻo ʻo ia e ʻimi i ka likelika o nā ʻāina. He kuleana koʻikoʻi ko ka wela ma kēia kaʻina hana, no ka mea, ʻoi aku ka nui o ka loaʻa ʻana o ka plate tectonics i nā planeta me kahi kumu wela.

Ma muli o kāna aʻo ʻana i nā hōkū a me ka hoʻokumu ʻana i ka honua, ua hoʻoholo ʻo Greaves ua hoʻomaka ka honua plate tectonics ma kahi o 3 biliona makahiki aku nei, ʻo ia ma kahi o 9.5 biliona makahiki ma hope o ka hoʻomaka ʻana o ke ao holoʻokoʻa. Ua ʻike pū ʻo ia ua ʻike ʻia nā ʻāina mua ma nā hōkū diski lahilahi, ʻoi aku ka liʻiliʻi a ʻoi aku ka nui o ka metallicity, ma kahi o 2 biliona makahiki ma mua o ka honua. ʻO ka ʻokoʻa, hōʻike ʻia nā hōkū diski mānoanoa, nā mea kahiko a ʻilihune metala, i ke ola ʻana o nā ʻāina ma kahi o 4 a 5 biliona makahiki ma mua o ko ka Honua.

ʻO ka mea e mahalo ai, ua ʻike ʻo Greaves i ka hoʻokumu ʻana o nā ʻāina ma ka wikiwiki o ka hoʻohālikelike ʻana me ka Honua. Pono ka loaʻa ʻana o ka nui o ka wela e hoʻomaka i ka hoʻokumu ʻana o ka ʻāina. No laila, manaʻo ʻo Greaves e hiki i nā hōkū me ka haʻahaʻa haʻahaʻa ma mua o ka lā ke alakaʻi i ka loaʻa ʻana o nā exoplanets noho me nā ʻāina.

Hāmama kēia haʻawina i nā ala hou no ka poʻe astronomers e ʻimi a hoʻonui i ko mākou ʻike i ka hoʻokumu ʻana o nā ʻāina i loko o ke ao holoʻokoʻa. Ma ke aʻo ʻana i nā ʻōnaehana honua a me nā kūlana e pono ai no ka hoʻokumu ʻana i ka ʻāina, hiki i nā ʻepekema ke ʻimi i nā honua noho ma mua o kā mākou ponoʻī.

