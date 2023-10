Chandrayaan-3: He Mikiona holomua me nā hiccups

By

Ua hoʻomaikaʻi ʻia ʻo Chandrayaan-3, ka misionari lunar India, ʻoiai ua loaʻa i kekahi mau pilikia liʻiliʻi. ʻElua mau lā ma hope o ka pae ʻana o ka Vikram lander a me Pragyan rover ma ka mahina, ua loaʻa kahi mea kani ma luna o ka rover i kahi ʻeleʻele pōkole. Ua wehewehe ʻo Santosh Vadawale, ka mea noiʻi nui o ka Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS), ua kumu ka ʻeleʻele ma muli o ka hoʻohui hope ʻana o kahi hiʻohiʻona palekana, nāna i hoʻopau me ka ʻike ʻole i ke kauoha o ka APXS. Akā naʻe, ua hoʻoponopono koke ʻia ka hewa a ua hoʻokō pono ka mea kani i ka nānā ʻana ma kahi o ka lepo a me nā pōhaku o ka Moon.

Kūlike ʻole i nā hōʻike e ʻōlelo ana ua manaʻo ʻia ka Vikram lander a me Pragyan rover e ala i ka lā lua o ka mahina, ua wehewehe ʻo Vadawale ʻaʻole lākou i hoʻolālā ʻia e hana pēlā. Ma ke kamaʻilio ʻana i kahi hālāwai ma Tata Institute of Fundamental Research (TIFR), ua hoʻokūpaʻa ʻo Vadawale i ka holomua maoli o ka misionari. Ua ʻōlelo hou ʻo ia ua hāʻawi ka Chandrayaan-3 i nā ʻikepili ʻepekema maikaʻi loa, me ka APXS e hāʻawi ana i ka ʻike maikaʻi e nānā ʻia nei i kēia manawa.

ʻO ka misionari Chandrayaan-3 ka mea kānalua i hōʻailona i kahi koʻikoʻi koʻikoʻi i ka ʻimi ʻimi ʻana o India. ʻO nā glitches i loaʻa i ka wā o ka hana ʻana o ka misionari he mea maʻamau ia i ka wā o ia mau mikiona paʻakikī a ʻaʻole e uhi i kāna mau hoʻokō. ʻO ka holomua ʻana o ka APXS a me nā ʻikepili ʻepekema waiwai i hōʻiliʻili ʻia mai ka ʻili o ka Moon e kōkua i ka holomua ʻana i ko mākou ʻike ʻana i ka ʻikehonua lunar a hoʻomākaukau i ke ala no nā mikiona lunar e hiki mai ana.

