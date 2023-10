Ka Wehewehe ana i na mea huna o na wahi hanau hoku: he nana i loko o ka nebula Carina

ʻO nā nebulae hoʻokumu i nā hōkū he mea hoihoi i ka poʻe kilo hōkū, akā ʻo ko lākou ʻano paʻahana a me ke alo o ke kinoea a me nā ao lepo e paʻakikī ke nānā i ka hana i loko. Eia nō naʻe, mahalo i ka holomua ʻana i ka ʻenehana, ua hana hou kahi hui o nā mea noiʻi i nā mea i ʻike ʻia e pili ana i ka Carina Nebula me ka hoʻohana ʻana i ka Atacama Large Millimeter Array (ALMA).

Alakaʻi ʻia e Ph.D. haumāna ʻo Geovanni Cortes-Rangel mai ka Instituto de Radioastronomía y Astrophysíca ma Mekiko, ua kālele ka hui i ko lākou nānā ʻana i nā Pillars of the Carina Nebula, kahi wahi i ʻike ʻia no kāna hana hānau hōkū. I loko o kēia māhele, ʻelua pūʻulu hoku nui, ʻo Trumpler 14 a me Trumpler 16, e hoʻomalu i ka hiʻohiʻona, e hoʻopuka ana i ka radiation ultraviolet ikaika.

Ma ke aʻo ʻana i ka molecular outflows, a i ʻole jet, e puka mai ana mai nā mea i loko o nā pou, ua hiki i nā mea noiʻi ke loaʻa ka ʻike i nā kaʻina hana i hana ʻia ma kēia kahu hānai hōkū. ʻO ka pāhawewe ʻana mai nā hōkū ʻO wela i loko o nā pūʻulu hoku e hoʻomālamalama a hoʻokalakala i nā kia lepo lepo, e hōʻike ana i ke ʻano o nā protostars, protoplanetary disks, a me nā mokulele. Hāʻawi kēia mau kaiapuni koʻikoʻi i kahi manawa kūikawā e aʻo ai i ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū hānau hou ma hope o ka pale o ke kinoea a me ka lepo.

ʻO kekahi o nā ʻike nui o ka noiʻi ʻana ʻo ke ana ʻana i ka nui o nā disks circumstellar a puni nā hōkū hou, a me ka nui o nā kahe molekala a i ʻole nā ​​jet. Ua ʻike ka hui ʻo nā kumu o kēia mau mokulele he mau protostars haʻahaʻa a waena paha. Ke hoʻokumu ʻia kēia mau hōkū pēpē, wela a hoʻokuʻu ʻia nā mea hāʻule i loko o kahi kahe bipolar ma ke koʻi milo o ka protostar. ʻO ka hui ʻana me ke kinoea a puni a me ka lepo e hoʻāla i nā kinoea i loko o ka nebulae a e hoʻomālamalama iā lākou.

ʻO kēia mau jet, hiki ke piʻi i ka wikiwiki o nā haneli haneli mau kilomita i kēlā me kēia hola, ʻike ʻia ʻo Herbig-Haro Objects. Kapa ʻia ma hope o ka poʻe kilo hōkū ʻo George Herbig lāua ʻo Guillermo Haro, ka mea nāna i aʻo nui iā lāua, ʻo kēia mau mea nā mea nui o ke kaʻina hana hānau hōkū.

Ma ke kālailai ʻana i ka ʻikepili ALMA, ua ʻike ka poʻe noiʻi i kekahi mau kumu paʻakikī e hāʻawi ana i ka radiation hawewe lōʻihi millimeter, i kapa ʻia ʻo Herbig-Haro mea. Ua ʻike pū lākou i ke kahe ʻana o carbon monoxide e pili ana i kēia mau mea. ʻO kekahi mea kaulana loa ʻo HH 666, e hōʻike ana i nā mokulele wiliwili e hohola ana ma luna o 10 mau makahiki māmā a me ka hana ʻana i nā haʻalulu kakaka nui i ka hopena me ka nebula a puni.

ʻO nā mea i ʻike ʻia i loko o ka Carina Nebula e hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū a me ka ulu ʻana o nā disiki circumstellar a me protoplanetary. ʻO ka hana hoʻoheheʻe kiʻi mai ka puka ʻana mai o nā hōkū pēpē e hoʻopau mālie i nā pou, hiki ke hoʻopau i ko lākou luku ʻana i loko o 100,000 a i hoʻokahi miliona mau makahiki. ʻO ka hopena, hiki ke hoʻololi ʻia nā disks circumstellar i hōʻike ʻia i nā diski protoplanetary, e hoʻonohonoho ana i ke kahua no ka hoʻokumu ʻana i ka honua.

Hōʻike pū ka haʻawina ʻoiai ʻo ke ʻano ʻino o ka radiation, hiki ke waiho ʻia ka nui o ka lepo ma ka ʻāina e kākoʻo i ke kūkulu ʻana i ka honua. Ua manaʻo ka poʻe noiʻi aia ma waena o 0.01 a me 0.7 ka nui o ka lā o nā mea i koe, e hāʻawi ana i nā mea pono no ka hānau ʻana o nā hōkū.

I ka hoʻonui ʻana o ko mākou ʻike ʻana i nā wahi hānau hōkū, loaʻa iā mākou nā ʻike waiwai i nā kaʻina hana e hoʻohālike i ko mākou ao. Ke hoʻomau nei ka Carina Nebula i kahua hoʻokipa no ka poʻe kilo hōkū, e hāʻawi ana i kahi ʻike i ka honua pohihihi o ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū a me nā ʻōnaehana honua.

He aha nā mea Herbig-Haro?

ʻO Herbig-Haro Objects nā nebulosity ʻālohilohi i loaʻa i loko o nā nebula nui a pili pū me nā hōkū hānau hou. Hoʻokumu ʻia ia mau mea i ka wā e hui ai nā jet o ke kinoea a me ka lepo mai nā protostars me ka nebula a puni, e hoʻohauʻoli i nā kinoea a hoʻomālamalama iā lākou.

Pehea ka hana ʻana o nā jet i ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū?

He koʻikoʻi ko Jets i ke kaʻina hana hoku. Ke hoʻokumu ʻia nā protostars, ua wela a kipaku ʻia nā mea hāʻule i loko o kahi kahe bipolar ma ke koʻi milo o ka protostar. Kūleʻa kēia mau mokulele me ke kinoea a me ka lepo ma ka ʻāina hānau hōkū, e hana ana i nā hawewe haʻalulu e hiki ke hoʻoulu hou i ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū a hoʻohua i ka kaiapuni a puni.

Hiki i nā hokele ke hana ma nā wahi hānau hōkū?

ʻAe, hiki ke hoʻokumu ʻia ka honua ma nā wahi hānau hōkū e like me ka Carina Nebula. ʻOiai ka ikaika o ka radiation a me ka hoʻoneʻe ʻana o nā disks circumstellar, lawa paha ka nui o ka lepo i koe e kākoʻo i ke kūkulu ʻia ʻana o nā hōkū. Hōʻike ka haʻawina ua hoʻokumu ʻia paha nā hokele a i ʻole e hana ikaika ana i loko o ka Carina Nebula.