Nā hopena o nā pae oxygen pālua i nā mea ola: kahi hiʻohiʻona hoihoi

Wahi a kekahi loea ʻepekema, inā e pālua ka nui o ka oxygen ma ka Honua, e ʻike nā mea ola e like me ke kanaka a me nā holoholona i nā loli nui i kā lākou physiology. ʻO kekahi o nā hopena kaulana loa ʻo ia ka hoʻonui ʻana i ka nui o ke kino o nā holoholona koʻikoʻi. ʻIke ʻia nā mea ʻuʻuku liʻiliʻi ma ke ʻano he nāwīwī nui, a ʻo nā ʻiole e like me ka nui o nā ʻiole. E ʻoi aku ka nui o nā lāʻau kiʻekiʻe ma ka Honua, a hiki i nā kiʻekiʻe e pili ana i nā ao.

Ma kēia ʻano, e hoʻololi ʻia nā kānaka. E ulu aʻe lākou, me ka piʻi ʻana o ke kiʻekiʻe ma kahi o 2 mika a i ʻole 7 kapuaʻi. ʻAʻole wale e loli ka nui o ko lākou kino, akā e loaʻa iā lākou ka ikaika nui, e like me ke ʻano o Incredible Hulk mai ka pahu mele ʻAmelika.

ʻO ka mea e mahalo ai, ʻoi aku ka maikaʻi o ka neutrophils, kahi ʻano o ke koko keʻokeʻo, e hakakā i nā maʻi maʻi a me nā maʻi bacteria me ka piʻi ʻana o nā pae oxygen. Loaʻa paha kēia i nā pōmaikaʻi no ka ʻōnaehana pale.

Eia kekahi, e hoʻonui ʻia nā hopena o ka pae oxygen pālua i ke ola o kēlā me kēia lā. Hiki i nā kaʻa e holo ana ma luna o ka petrol a me ka diesel ke holo me ka ʻole o ka wahie, a he mea kupanaha ka lele ʻana o nā kānaka no kahi lōʻihi me ka hoʻohana ʻana i nā mokulele pepa.

Eia nō naʻe, loaʻa nā hopena koʻikoʻi inā e pālua ka oxygen. ʻO ka hoʻonui ʻana i nā pae o ka oxygen hiki ke alakaʻi i ka ʻona o ka oxygen, ka hopena i ka hoʻoneʻe ʻana o nā cell, ka luhi, a me ka make. Eia kekahi, ʻo ka loaʻa ʻana o ka oxygen hiki ke hoʻolaha koke i ke ahi.

Inā he mea mamao loa kēia mau ʻike, pono e hoʻomaopopo ʻia ua loaʻa nā kūlana like i 300 miliona mau makahiki i hala aku nei i ka manawa o ka pae oxygen ma ka Honua ma kahi o 30%. Ua hōʻike ʻia ka noiʻi archaeological i nā mea ola i kēlā manawa i ʻoi aku ka nui a me ka ikaika, e hōʻike ana i kahi pilina ikaika ma waena o nā pae oxygen a me ka hoʻomohala kino.

He mea nui ka Oxygen no ke ola ma ka Honua. He kuleana koʻikoʻi ia i ka ulu ʻana a me ke ola ʻana o nā mea ola ma ke kōkua ʻana i ka hana ʻana o ka glucose a me ke koko ʻulaʻula. Hoʻopili pololei ka nui o ka oxygen i ka ulu ʻana o ke kino o ke kanaka a me ka nui o ka lolo.

ʻOiai ʻo ke ʻano o ka pae o ka oxygen pālua e hōʻike ana i nā mea hoihoi, he mea nui e noʻonoʻo i nā pilikia a me nā hopena ʻino e hiki ke loaʻa i ia hoʻololi i ke koena palupalu o nā kaiaola a me ka pono o nā mea ola.

