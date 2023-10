Ke aʻo ʻana i nā lāʻau i mālama ʻia e hoʻomaopopo i ka pilikia o ke ōlaʻi ma ke komohana ʻākau o ka Pākīpika

Ke hoʻohana nei nā mea noiʻi mai ka US Geological Survey Earthquake Science Center a me ke Kulanui o Arizona i nā lāʻau i mālama ʻia ma ka Pākīpika Northwest no ka loaʻa ʻana o ka ʻike i ka pilikia o ke ōlaʻi ma ia wahi. Ua hōʻiliʻili ka hui i nā kumulāʻau i manaʻoʻiʻo ʻia ua make i ka wā o nā ōlaʻi nui ma nā laina hemahema ma ka wahi o Puget Sound. Ma ka nānā ʻana i nā apo lāʻau, ua ʻike lākou i ke kalapona-14 mai nā makahiki AD 774-75. Ma ka helu ʻana i mua i ke apo hope ma luna o nā kumulāʻau, ua hoʻoholo lākou ua make nā kumulāʻau ma waena o 923 a me 924. Hōʻike kēia i nā hewa ʻelua i hoʻāla i nā ōlaʻi i ka manawa hoʻokahi, e hoʻopili ana i nā hewa ʻelua a hōʻike i kahi pilikia o ke olai ʻoi aʻe ma mua o ka manaʻo ma mua.

Hāʻawi kēia noiʻi i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka hana seismic ma ka Pākīpika Northwest a kōkua i ka poʻe ʻepekema e hoʻomaopopo maikaʻi i nā laina hemahema o ka ʻāina a me ka pilikia o ke ōlaʻi. Ma ke aʻo ʻana i ka moʻolelo geologic, hiki i nā mea noiʻi ke hōʻiliʻili i ka ʻike mai nā ōlaʻi i hala a hoʻohana iā ia e hana i nā wānana e pili ana i nā hanana e hiki mai ana. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka pilikia o ke ōlaʻi no ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā pane kūwaho kūpono a me ke kūkulu ʻana i nā ʻōnaehana kūpaʻa.

Puna: US Geological Survey, University of Arizona

Hana hou i ka enamel niho

ʻO ka enamel niho ka mea paʻakikī i hana ʻia e ke kino, akā i ka wā e haki ai, ʻaʻohe ala e hoʻoponopono ai. Eia naʻe, ua hana nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Wakinekona i kahi ʻike hoihoi e hiki ke hoʻololi i ka hoʻoponopono niho. Ua loaʻa iā lākou kahi ala e hoʻohuli ai i nā pūnaewele i loko o nā ameloblasts, nā pūnaewele kuleana no ka hana ʻana i ka enamel niho. Hoʻoulu kēia i ka hana ʻana o ka enamel kumu, hiki ke alakaʻi i ka hoʻomohala ʻana i nā "hoʻopiha ola" e hoʻopili i nā lua me ka enamel maoli.

I ka wā e hiki mai ana, hiki i kēia mau ʻike ke kōkua i ka hoʻoulu ʻana i nā niho i ulu ʻia e ka lab i hiki ke pani i nā niho i nalowale a i ʻeha loa. E hāʻawi kēia i kahi hopena kūlohelohe a lōʻihi hoʻi i hoʻohālikelike ʻia me nā implants niho kahiko a i ʻole nā ​​niho niho. ʻO ka hiki ke hana hou i ka enamel niho e hoʻomaikaʻi nui i ke olakino niho a me ka maikaʻi o ke ola no nā poʻe he nui.

Puna: Ke Kulanui o Wakinekona

kālā i ka Lahui

ʻO ka nele i ke kālā ke kumu nui o ka home ʻole. No ka ʻimi ʻana i ka hopena o ke kōkua kālā i ka home ʻole, ua hana nā mea noiʻi ma ke Kulanui o British Columbia i kahi noiʻi kahi i hāʻawi ai lākou i kahi hoʻoili kālā ʻole o ka manawa hoʻokahi o $7,500 mau kālā Kanada i 50 mau kānaka e ʻike nei i ka home ʻole. Ua ʻike ʻia ka haʻawina ʻoi aku ka nui o nā mea i loaʻa i ka hoʻoili kālā i nā pono koʻikoʻi e like me ka meaʻai, hoʻolimalima, a me ka halihali. Eia kekahi, i loko o hoʻokahi makahiki, ua liʻiliʻi nā lā i loko o nā hale noho a ʻoi aku nā lā ma nā hale paʻa.

Hōʻike kēia haʻawina i nā pono kūpono o ka hāʻawi ʻana i ke kōkua kālā pololei i nā poʻe e ʻike nei i ka home ʻole. Ma ka hoʻoponopono ʻana i ke kumu kumu o ka paʻa kālā, hiki ke hoʻomaikaʻi i ka pono pilikino a hoʻemi i ka hilinaʻi ʻana i nā hale hoʻomaha. Pono nā noiʻi hou aku e ʻimi i nā ala like ʻole e hoʻoponopono ai i ka home ʻole a me ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā kūpono no ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo koʻikoʻi i ka poʻe nele.

Puna: Ke Kulanui o British Columbia

Ka wikiwiki o ka leta a me ka hele ana o ka poe koho

Ua kaulana loa ke koho balota ʻana ma ka leka uila, ʻoi loa ma nā mokuʻāina e like me Oregon a me Wakinekona kahi i maʻalahi ai nā kamaʻāina e koho. Ua noʻonoʻo kekahi mea noiʻi ma ke Kulanui o Washington State pehea e hiki ai i ka wikiwiki o ka lawelawe leka kūloko ke hoʻopilikia i ka koho balota, ʻoiai ma nā mokuʻāina me nā kānāwai koho paʻa. Ua ʻike ʻia ka haʻawina ʻo ka lawelawe leka kūloko kūpono e hoʻonui i ka manaʻo o ka poʻe e koho balota, ʻoi aku hoʻi ma nā wahi me nā lula koho paʻa.

Hōʻike nā hualoaʻa i ke koʻikoʻi o kahi ʻōnaehana hoʻouna leka maikaʻi i ka hōʻoia ʻana e hiki mai nā balota i ka manawa a hiki ke helu ʻia. I ka laha nui ʻana o ke koho ʻana ma ka leka uila, he mea koʻikoʻi ka hoʻoponopono ʻana i nā mea pale e hiki ke pale aku i ka poʻe mai ke komo ʻana i ke kaʻina demokala. ʻO nā hoʻoikaika ʻana e hoʻomaikaʻi i ka lawelawe leka uila a me ka hoʻoponopono ʻana i ke kaʻina koho balota hiki ke kōkua i ka hoʻonui ʻana i ka koho balota a hōʻoia i ka lohe ʻia ʻana o ka leo o kēlā me kēia.

Puna: Washington State University

ʻO ka nānā ʻana i ka Weather Northwest Pacific

Ua hoʻohana nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Portland State i nā hiʻohiʻona kamepiula a me ke aʻo ʻana i nā mīkini e wānana i nā ʻano o ka wā e hiki mai ana ma ka Pākīpika Komohana ma lalo o ke ala o ka hoʻomehana honua. ʻO ka mea kupanaha, ua ʻike ka poʻe noiʻi ʻaʻole i manaʻo ʻia e neʻe nui nā ʻano kaʻa ʻana o ka lewa nui e hoʻopili ana i ka wā kūloko, ʻoi aku ka nui o ka hoʻoilo. ʻO ia hoʻi, ʻaʻole hiki ke loli koʻikoʻi nā ʻano lewa a mākou e ʻike ai ma ka ʻāina ʻoiai ʻo ka hoʻomehana honua.

Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i ka nānā ʻana o kēia noiʻi i nā ʻano ʻano nui aʻe, a ʻo nā hopena kūloko e like me nā nalu wela, nā ʻino, a me nā hanana ʻino loa e hiki mai ana i ka wā e hiki mai ana ma muli o ka hoʻololi ʻana i ke aniau. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i nā hopena kūpono o ka hoʻololi ʻana i ke aniau ma nā ʻano o ka ʻāina he mea nui ia no ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā e hoʻēmi i kona hopena.

Puna: Ke Kulanui o Portland State