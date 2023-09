ʻO nā kukui ʻĀkau ma ʻIlelani a me ʻIlelani ʻĀkau: He Hōʻike Kūlohelohe Kūlohelohe

Inā makemake ʻoe e ʻike i ke ʻano kupaianaha o nā kukui ʻākau, ʻaʻole pono ʻoe e hele a hiki i Iceland a i ʻole Alaska. Hāʻawi ʻo ʻIlelani a me ʻIlelani ʻĀkau i nā hiʻohiʻona nani o ka aurora borealis, e pena ana i ka lani o ka pō i nā ʻōmaʻomaʻo ʻōmaʻomaʻo, ʻulaʻula, ʻulaʻula, a me nā ʻulaʻula. ʻOiai hiki i nā ao ke keʻakeʻa i ka ʻike i kekahi manawa, hiki i nā pō māmā me ka hana pono o ka lā ke hāʻawi i nā ʻike o kēia hōʻike kukui maoli.

ʻO nā wahi maikaʻi loa e nānā ai i nā kukui ʻākau ma Ireland, ʻo ia ke kahakai ʻākau o Northern Ireland, ke kahakai ʻo Antrim, Co Mayo ma ke kahakai komohana, ʻo Ashbourne ma Co Meath, a me ka ʻāina ʻo Dublin i nā hōʻike ikaika. Eia naʻe, ʻaʻole ʻoiaʻiʻo ka ʻike ʻana, a ʻo ka equinox e hiki mai ana i ka lā 23 Kepakemapa e hāʻawi i kahi manawa maikaʻi aʻe ma muli o nā kūlana i loko o ke kahua magnetic o ka Honua a me ka hiʻi ʻana o ka honua i kēlā manawa.

Hoʻomaka ke kaʻina aurora me nā lapalapa o ka lā, nā pele i ka lā e hoʻokuʻu ai i nā piliona o ka radiation i ka lewa. Hiki kēia mau ʻāpana i ka lewa o ka Honua ma kahi o ʻelua mau lā ma hope, kahi i hopu ʻia ai kekahi i loko o ke kahua magnetic o ka honua a huki ʻia i nā pole ʻĀkau a me ka hema. I ka hui ʻana me nā ʻātoma a me nā molekala i ka lewa, hana lākou i nā kala ʻōlinolino o nā kukui ʻākau.

He mea koʻikoʻi ka lani mālamalama a me ka liʻiliʻi o ka pollution māmā i ka wā e hoʻāʻo ai e ʻike i ka aurora. ʻO ka noho kaʻawale ʻana mai nā kūlanakauhale a me nā kaona kahi manawa kūpono e ʻike ai i nā hōʻike nui, ʻoiai mai ke kūlanakauhale ʻo Dublin, ua hōʻike ʻia nā hiʻohiʻona kupaianaha. Hoʻokele ʻo Astronomy Ireland i kahi lawelawe makaʻala aurora, e wānana ana i ka wā e hiki mai ai ka pahū ʻana o ka lā a i ka wā e manaʻo ʻia ai nā ʻāpana e hiki i ka lewa o ka Honua.

ʻOi aku ka maikaʻi o nā makahiki e hiki mai ana no ka ʻike ʻana i nā kukui ʻākau, no ka mea, ua hoʻomaka ka hana o ka lā i ka 2025. Eia naʻe, hiki i ke ʻano o ke aniau ke hōʻike i nā pilikia, me nā ao ʻeleʻele e keʻakeʻa pinepine i ka ʻike. ʻOiai naʻe, hiki mai nā pō māmā, e hāʻawi ana i ka manawa e ʻike ai i kēia ʻano kūlohelohe weliweli.

Nā kumuwaiwai: Astronomy Ireland magazine