ʻO ka Magic of the Northern Lights: Ma hea a me ka manawa e kiʻi ai i ka Hōʻike Kūikawā ma Ireland

Hiki ke ʻike ʻia ka nani o nā kukui ʻākau, kahi hōʻike kukui kūlohelohe maoli, ma nā wahi he nui ma Ireland a me Northern Ireland. ʻOiai ʻaʻohe mea hōʻoiaʻiʻo o ka ʻike ʻana i kēia mea kupanaha, hiki i ka equinox e hiki mai ana i ka lā 23 Kepakemapa ke hoʻonui i kou manawa e ʻike ai. Ua wehewehe ʻo David Moore, ka mea hoʻoponopono o ka makasina Astronomy Ireland, i ka wā o ka equinox, hiki i nā kūlana o ke kahua magnetic o ka Honua a me ka hili ʻana o ka honua ke alakaʻi i kahi hōʻike o ka aurora. Akā naʻe, ʻaʻole ia e hōʻoiaʻiʻo i ka ʻike ʻana; hoʻonui wale i ka likelihood.

ʻO nā wahi maikaʻi loa e ʻike ai i nā kukui ʻākau ma Ireland ʻo ia ke kahakai ʻākau o Northern Ireland a me Mayo ma muli o ko lākou kokoke i ka Moana ʻAkelanika. ʻO ka loaʻa ʻole o nā kukui o ke kūlanakauhale ma kēia mau ʻāina e hāʻawi i kahi ʻike maʻalahi o ka aurora. Eia nō naʻe, pono ka lani mālamalama no ka ʻike ʻana i nā kukui, me ka nānā ʻole i ka wahi o ka ʻāina.

Hoʻomaka ke kaʻina aurora me nā lapalapa o ka lā, nā pele i ka lā e hoʻokuʻu ai i nā piliona o ka radiation i ka lewa. Ua paʻi kēia mau ʻāpana i hoʻopaʻa ʻia i ka lewa o ka Honua ma kahi o ʻelua mau lā ma hope a ua hopu ʻia kekahi i ke kahua magnetic o ka Honua, e hana ana i nā kukui ʻākau ke hui lākou me nā kinoea lewa. ʻO ka ikaika o nā kukui e pili ana i ka hana o nā ʻāpana a hiki ke hoʻonui i ka hema ma mua o ka mea maʻamau i nā manawa kakaikahi.

No ka hoʻonui ʻana i kou manawa e ʻike ai i nā kukui ʻākau, he mea koʻikoʻi ke kaʻawale ʻana mai nā kukui i hana ʻia e ke kanaka, no ka mea hiki iā lākou ke hūnā i ka ʻike. ʻO ka noho ʻana ma ke kūlanakauhale a i ʻole ke kūlanakauhale hiki ke kaupalena i ka ʻike ʻana o nā kukui i nā hōʻike nui wale nō. Eia naʻe, ʻo nā wahi ma ka ʻāina me nā kukui ʻole o ka ʻākau e hāʻawi i kahi ʻike maikaʻi o ka aurora.

Hāʻawi ʻo Astronomy Ireland i kahi lawelawe makaʻala aurora e wānana a hoʻomaopopo i ka lehulehu e pili ana i nā ʻike ʻike. Aia nā mākaʻikaʻi i ka ʻike e pili ana i ka hana i manaʻo ʻia ma ka lewa, me ka aurora. Hiki ke ʻike ʻia nā kukui ʻākau i kēlā me kēia manawa o ka pō, e ʻokoʻa ana ka lōʻihi mai kekahi mau hola a i ka pō holoʻokoʻa.

Hiki i ka uhi ao ke keakea i ka nānā ʻana o nā kukui, no laila, kūpono ka lani mālamalama no ka ʻike ʻana i kēia hōʻike hoʻohiwahiwa. ʻO ka mea pōmaikaʻi, ua manaʻo ʻia he maikaʻi nā makahiki e hiki mai ana no ka ʻike ʻana i nā kukui ʻākau, ʻoiai ke manaʻo ʻia nei ka lā e piʻi i kāna hana kiʻekiʻe ma 2025.

Nā kumuwaiwai: Astronomy Ireland magazine