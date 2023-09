He mau miliona ma ʻAmelika e ʻike i ka Spectacular Annular Solar Eclipse

Ma ka lā 14 o ʻOkakopa, hoʻomaka ʻia kahi hanana astronomical kupaianaha, e mālama ana i nā miliona o ka poʻe ma ʻAmelika i kahi pōloli lā kupaianaha. Inā ʻae ke ʻano o ka ʻāina, ʻike ka poʻe nānā i ka hala ʻana o ka mahina ma mua o ka lā. E ʻike ʻia kēia eclipse lā annular ma ke ala e hele ana ma nā wahi o ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Mexico, ʻAmelika Waena, a me ʻAmelika Hema.

Hana ʻia ka pōhinahina lā annular i ka wā e hoʻonoho ai ka mahina ma waena o ka Honua a me ka lā, e ālai ana i ka maka o ka lā i kona wā e kaʻahele ai. ʻO ka mea e hoʻokaʻawale ai i kēia ʻano pōloli ʻo ia ka mahina ma kahi a kokoke paha i kona wahi mamao loa mai ka Honua, no laila ʻaʻole ia e uhi i ka lā. Akā, ua like ia me kahi diski ʻeleʻele i hoʻopaʻa ʻia ma luna o ka maka nui o ka lā, e hana ana i ke apo o ka hopena ahi.

E hoʻomaka ana ka eclipse ma 9:13 am PDT (12:13 pm EDT/1613 GMT) ma Oregon, ma mua o ka neʻe ʻana i nā mokuʻāina e like me Kaleponi, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico, a me Texas ma United States. A laila e hoʻomau i kona ala ma luna o Mexico, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Panama, Colombia, a me Pasila, a pau i ka napoʻo ʻana o ka moana Atlantika. ʻOiai e hiki mai ana ka pōuliuli loa o ka lā ma ke ala ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa, hiki i nā poʻe ma nā wahi nui o ʻAmelika ʻĀkau, ʻAmelika Hui Pū ʻIa, a me ʻAmelika Hema ke ʻike i ka eclipse ma kahi ʻano liʻiliʻi.

E ʻike ʻia ka mahina e like me ka nui o ka lā mai ka nānā ʻana o ka Honua no ka mea kokoke loa i ko kākou honua. ʻO ke anawaena o ka mahina ma kahi o 2,159 mile (3,476 km), aʻo ke anawaena o ka lā ma kahi o 865,000 mile (1.4 miliona km), a ʻo ke anawaena o ka Honua he 7,918 mile (12,742 km).

He mea nui ka hoʻomaka ʻana i ka palekana i ka wā e nānā ana i ka pō o ka lā. ʻO ka nānā pono ʻana i ka lā me ka pale ʻole ʻana i ka maka hiki ke hōʻeha i ka maka. No ka mea, ʻaʻole paʻa loa ka lā i ka wā o ka lā annular eclipse, he mea koʻikoʻi ka pale maka kūikawā. Hoʻohana ikaika ʻia ka hoʻohana ʻana i nā makaaniani lā palekana a i ʻole ka mea nānā lā lima lima, ʻoiai ʻaʻole lawa nā makaaniani maʻamau.

He ʻokoʻa ka pō ʻana o ka lā mai ka mahina, ʻo ia ka hopena i ka wā e ālai ai ka Honua i ka lā mai ka hiki ʻana i ka mahina, e waiho ana i ka pōʻeleʻele a hōʻike paha i kahi hue ʻulaʻula. Hiki ke ʻike ʻia nā pōlohelohe mahina mai kahi ʻāpana nui o ka Honua i hoʻohālikelike ʻia me nā pō o ka lā.

ʻO ka ʻike maka ʻana i ka pō o ka lā annular he mea weliweli ia e hoʻomanaʻo mai nei iā mākou i nā mea kupanaha o ke ao holoʻokoʻa. E like me nā manawa a pau, e hoʻopaʻa pono i ka palekana ma o ka hoʻohana ʻana i ka pale maka kūpono i ka wā e nānā ana i kēia hanana lani.

Sources:

– NASA

–Space.com