Ma hope o ka misionari ʻehiku makahiki, ua hoʻonohonoho ʻia ka mokulele OSIRIS-REx o NASA e hoʻi i ka Honua a hāʻawi i ka laʻana asteroid mua loa i hōʻiliʻili ʻia ma ka lewa. Ua hoʻokuʻu ʻia ka mokulele i ka makahiki 2016 me ka manaʻo e hopu i nā pōhaku mai ka asteroid Bennu, aia ma 200 miliona mau mile.

E hoʻokuʻu ka mokulele i kahi capsule i loaʻa ma kahi o ʻeiwa auneke pōhaku a me ka lepo i manaʻo ʻia he 4.5 biliona makahiki. Ma ka Lāpule, e hoʻokuʻu ʻia ka capsule ma luna o ka Dugway Proving Grounds ma Utah, me kona pae ʻana i ka wao nahele ʻo Utah ma 10:55 am ET.

Aia ke ko'iko'i o kēia la'ana i kona hiki ke ho'ololi i ko kākou 'ike no ka ho'omaka 'ana o ka lā. ʻO Nicole Lunning, ke alakaʻi o OSIRIS-REx sample curator, wehewehe ʻo ke aʻo ʻana i kēia mau laʻana e hāʻawi i nā ʻike waiwai nui i ke ʻano o kā mākou ʻōnaehana solar a me ka hiki ke ola ma waho o ka Honua.

No ka hōʻoia ʻana i ka mālama ʻana i nā laʻana a pale i ka hoʻohaumia ʻana, ua kūkulu ʻia kahi lumi hoʻomaʻemaʻe hyper ma ka Hale 31 ma Johnson Space Center ma Houston, Texas. Ua like kēia mea hana me ka mea i hoʻohana ʻia no ka hoʻoponopono ʻana i nā pōhaku mahina Apollo.

E loaʻa i nā kānaka ʻepekema mai ka honua ka manawa e aʻo ai i kēia mau laʻana a e ʻimi i nā nīnau ʻepekema hou i pane ʻole ʻia e nā laʻana o ka Honua. Me ka hāʻawi ʻia ʻana o nā laʻana i ke kaiāulu ʻepekema ākea, manaʻo ʻia nā ʻike he nui.

ʻAʻole kēia huakaʻi ka hoʻāʻo mua ʻana o NASA i kahi mikiona hoʻihoʻi. I ka makahiki 2004, ua loaʻa i ka misionari Genesus kahi hoʻokō parachute a hāʻule i Utah, i hopena i ka hoʻihoʻi ʻana i kekahi mau mea hōʻino. ʻElua mau makahiki ma hope mai, ua pae maikaʻi ka huakaʻi Stardust ma hope o ka hōʻiliʻili ʻana i nā laʻana mai Comet Wild 2 a me ka lepo interstellar.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka kūleʻa o ka misionari OSIRIS-REx e hōʻike ana i kahi hiʻohiʻona hoihoi i ka ʻimi ʻana i ka lewa a hiki ke hoʻololi hou i ko mākou ʻike i ke ao holoʻokoʻa.

