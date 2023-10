E ʻike i ka Nani o ka ʻĀpana Lunar Partial: He Kiʻi Lani

E hoʻomākaukau e ʻike i kahi hanana lani hoʻohiwahiwa i kēia hopena pule i ka wā e hoʻonani ai ka Full Hunter's Moon o ʻOkakopa i ka lewa pō. I ka hāʻule ʻana o ke aka o ka Honua ma luna o kona alo, e wehe ʻia kahi ʻāpana mahina, e hoʻohauʻoli ana i nā mea nānā a puni ka honua. E ʻike piha ʻia kēia mea kupaianaha mai ʻApelika, ʻEulopa, ʻAsia, a me kekahi mau wahi o Western Australia, aʻo ka ʻaoʻao hikina o ʻAmelika Hema e ʻike koke i ka hikina o ka mahina.

E hoʻomaka ana ma ka hola 2:01 pm EDT (1801 GMT) i ka lā 28 ʻOkakopa, e lilo ana ka ʻāpana mahina o ka Full Hunter's Moon i mea ʻoi aku ka paʻakikī ma kahi o 3:35 pm EDT (1935 GMT) i ke komo ʻana o ka mahina i ka ʻāpana ʻeleʻele o ka malu o ka Honua, i ʻike ʻia. e like me ka umbra, hiki i kona piko ma kahi o 4:14 pm EDT (2014 GMT). Ma ka hola 6:26 pm EDT (2226 GMT), e puka mai ana ka mahina mai ka ʻāpana māmā o ka malu o ka Honua, i kapa ʻia ʻo ka penumbra, e hoʻopau ana i kēia hula lani lani.

No ka poʻe e noho ana ma waho o nā wahi i pōmaikaʻi e ʻike kino i kēia hanana, mai hopohopo! Hiki iā ʻoe ke ʻike i kēia hiʻohiʻona lani ma o nā livestreams manuahi e loaʻa ana ma ka pūnaewele ma nā kahua like ʻole. E ʻoluʻolu e hoʻolohe a hoʻoheheʻe iā ʻoe iho i ke kilokilo o ke ao holoʻokoʻa. Eia kekahi, e hoʻokipa ʻo Space.com i kahi kahawai ola o ka hanana, e ʻae iā ʻoe e ʻike i ka eclipse mai ka ʻoluʻolu o kou home ponoʻī.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: He aha ke kumu o ka hāhā ʻana o ka mahina?

A: Hoʻomaka ʻia nā pōhinahina ʻāpana i ka wā ʻaʻole kūlike ka lā, ka Honua, a me ka mahina. No laila, uhi ʻia ka mahina ma kahi ʻāpana ʻeleʻele loa o ka malu o ka Honua, i kapa ʻia ʻo ka umbra.

Nīnau: Hiki paha i nā ʻōlinolino o ka mahina ke hiki i ka mahina piha?

A: Hiki wale ʻia nā pōhinahina mahina i nā mahina piha i ka wā e hoʻonoho ʻia ana ka mahina a me ka lā ma ke ʻano kūpono o kekahi i kekahi e pili ana i ka Honua. Akā naʻe, ʻaʻole hele pū nā mahina piha a pau me nā eclipses. ʻO ia ke kumu o ka ʻānoli ʻana o ka mokulele orbital o ka mahina ma kahi kihi o 5 degere i ka mokulele o ka Honua, ʻo ia ka mea e piʻi pinepine ai ke aka o ka Honua ma luna a ma lalo paha o ka orbit o ka mahina.

Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke nānā pono i ka ʻāpana mahina ʻāpana?

A: Inā makemake ʻoe e ʻike i ka pōloli hapa a nānā paha i ka mahina i kēlā me kēia manawa, e noʻonoʻo e ʻimi i ka honua o ka astronomy me kahi telescope a i ʻole ka binoculars. ʻO kā mākou mau alakaʻi i nā telescopes maikaʻi loa a me nā binocular maikaʻi loa he mau kumuwaiwai maikaʻi loa e kōkua iā ʻoe e hoʻomaka.

Nīnau: Hiki iaʻu ke kiʻi i nā kiʻi o ka eclipse mahina?

A: ʻOiaʻiʻo! Inā makemake ʻoe i nā kiʻi kiʻi ʻoniʻoni, hiki iā ʻoe ke hoʻopaʻa palapala i ka pō o ka mahina, nā mahina piha, a i ʻole ka lewa pō. E nānā i kā mākou mau alakaʻi alakaʻi e pili ana i ke kiʻi ʻana i ka mahina a me nā pōloli mahina, a me kā mākou mau ʻōlelo paipai no nā kāmera maikaʻi loa a me nā lens no ka astrophotophoto.