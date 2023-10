ʻO ka hau kai Antarctic ma ka palapala haʻahaʻa, hoʻoweliweli i nā hopena honua

Ua ʻike ʻo Antarctica i kahi haʻahaʻa haʻahaʻa o ka uhi hau kai ʻehā mau manawa i nā makahiki ʻewalu i hala, e like me ka Australian Broadcasting Corporation (ABC). ʻAʻole like me nā makahiki i hala, ʻaʻole hana hou ka hau i ke kau hoʻoilo o kēia manawa, me ka waiho ʻole ʻana i ka hau o ke kahakai Antarctic. ʻAʻole hiki ke hana maoli ʻia kēia ʻano mea i ʻike ʻole ʻia, e like me ka mea i ʻōlelo ʻia e ka mea kālai moana ʻo Edward Doddridge, nāna i wehewehe he 'elima-sigma hanana' me ka hiki ke hana ʻia ma kahi o hoʻokahi manawa i kēlā me kēia 7.5 miliona mau makahiki.

Hoʻohālikelike ka poʻe ʻepekema i ka emi ʻana o nā pae hau i ke kai mehana o ka moana a me ke ʻano o ka ʻenehana ikaika aʻe, e hoʻolalelale i ke kaʻina hoʻoheheʻe ma Antarctica. He hopena koʻikoʻi kēia hōʻemi ʻana i ka uhi hau i ka "albedo" o ka Honua, ʻo ia ka nui o ka mālamalama i ʻike ʻia e ka ili o ka honua ma mua o ka hoʻomoʻa ʻia ʻana. ʻO kahi albedo kiʻekiʻe ma muli o ka nui o ka hau e lohi i ka hopena mehana o ka lā. Eia naʻe, i ka emi ʻana o ka hau, hoʻomaka ka honua e hoʻomoʻa i ka wela, e alakaʻi ana i ka hoʻonui ʻana i ka hoʻomehana honua.

ʻO nā hopena o kahi kaiapuni ʻoi aku ka mehana he hohonu a lōʻihi. ʻO ke olakino kanaka, nā kumu meaʻai honua, ka mahiʻai, a me nā kaiaola koʻikoʻi e like me nā wao ua. ʻO ka hoʻomehana honua wikiwiki a me ka nui ma muli o ka hoʻoheheʻe ʻana o ka hau polar hiki ke loaʻa i nā hopena pōʻino ma ka honua.

He mea koʻikoʻi ka hoʻoponopono ʻana i ka pilikia o ka emi ʻana o ka hau kai ma Antarctica a e hana koke i nā hana e hoʻēmi i nā hopena o ka hoʻomehana honua. Hoʻopili kēia i ka hōʻemi ʻana i ka hoʻokuʻu ʻana i ka ʻea ʻōmaʻomaʻo a me ka hoʻokō ʻana i nā hoʻolālā e pale a hoʻihoʻi i ka uhi hau. ʻO nā mea i ʻike ʻia mai kēia noiʻi ʻana he ala ala i ka pono wikiwiki no ka launa pū ʻana o ka honua a me nā hana hoʻoikaika e hakakā i ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

Nā wehewehena:

– Albedo: ʻO Albedo e pili ana i ka nui o ka mālamalama i ʻike ʻia e ka ili o ka Honua.

– ʻO ka hau kai: He wai kai paʻa ka hau e hana a lana ana ma ka ʻili o ka moana.

Sources:

- Hui Hoʻolaha ʻApelika Australia (ABC)