Hāʻawi ʻo OSIRIS-REx o NASA i nā Laʻana mai Asteroid 'Bennu' i ka Honua

Ua hoʻopuka maikaʻi ka mokulele OSIRIS-REx o NASA i nā laʻana mai ka asteroid hiki ke hoʻoweliweli i kapa ʻia ʻo 'Bennu'. ʻO ka asteroid, i manaʻo ʻia aia ma kahi o 500 mika ākea, ua manaʻo ʻia he kumu waiwai nui o ka ʻike e pili ana i ka ʻōnaehana solar mua, e hana ana ma ke ʻano he "kapsul manawa".

Manaʻo nā kānaka ʻepekema ʻoi aku ka ʻoi aku o kekahi o nā minerala i loaʻa ma Bennu ma mua o ka ʻōnaehana solar ponoʻī, a hiki i kēia mau laʻana ke hāʻawi i nā ʻike i ke kūkulu ʻia ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar. Eia kekahi, ua manaʻo ʻia he waiwai nui kēia asteroid i nā molekala kūlohelohe a loaʻa paha ka wai i paʻa i loko o kāna mau mineral.

Ua hoʻomaka ʻia ka misionari OSIRIS-REx i Kepakemapa 2016, a ua hōʻea ʻo ia i Bennu i Dekemaba 2018. Mai ia manawa, ua aʻo nui ka mokulele i ka asteroid, me ka manaʻo e hoʻihoʻi i nā hōʻailona i ka Honua. ʻO ke kaʻina hana hoʻohālike e pili ana i ka mokulele mokulele e hoʻopaʻa pōkole i ka ʻili o Bennu e hōʻiliʻili i ka regolith, a i ʻole nā ​​mea ʻili.

Ua koho pono ka hui ʻepekema a me nā ʻenekinia o NASA i ke kahua no ka laʻana, ʻike ʻia ʻo Nightingale, nāna i hāʻawi i nā kūlana kūpono no ka hōʻiliʻili ʻana i nā ʻano laʻana like ʻole. ʻO ka Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism, TAGSAM, i hui pū me ka asteroid ma kahi o ʻeono kekona, e hoʻokuʻu ana i ka huʻi o ke kinoea nitrogen i hoʻāla i ka regolith.

ʻO nā laʻana, i manaʻo ʻia aia ma kahi o 2.1 auneke (60 grams) i ke kaumaha, ua mālama pono ʻia i loko o ka Sample Return Capsule o ka mokulele. E hoʻomaka ana ʻo OSIRIS-REx i kāna huakaʻi hoʻi ʻelua makahiki i ka Honua, me ka pahu hoʻihoʻi hoʻohālike i manaʻo ʻia e pae i ka wao nahele ʻo Utah ma Sepatemaba 24, 2023. Ke hoʻihoʻi ʻia, e lawe ʻia nā mea hoʻohālike i Johnson Space Center ma Houston, Texas , kahi e alakaʻi ai ka poʻe ʻepekema i nā loiloi kikoʻī e wehe i nā mea huna i mālama ʻia i loko o nā mea kahiko a Bennu.

ʻO kēia mikiona paionia kahi hana nui i mua o ko mākou ʻike ʻana i ka ʻōnaehana solar mua a hiki ke hāʻawi i nā ʻike waiwai i ke kumu o ke ola ma ka Honua.

