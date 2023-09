Asteroid Sample Return: Hoʻomākaukau ka Misiona OSIRIS-REx o NASA no ka pae ʻāina

Ma hope o ka huakaʻi ʻehiku makahiki ma ka lewa, ua hoʻonohonoho ʻia ka mokulele OSIRIS-REx NASA e hoʻopā i ka Honua i kēia hopena pule, e lawe ana i kahi laʻana waiwai mai ka asteroid Bennu. Ua hōʻike ka mea noiʻi nui o ka misionari, ʻo Dante Lauretta, i kona hopohopo e pili ana i ka hiki ke hoʻopaʻa ʻia, akā ua hōʻoiaʻiʻo ua loaʻa i ka hui kahi hoʻolālā kākoʻo.

Ua hana ʻo OSIRIS-REx i ka mōʻaukala i ka makahiki 2020 i ka wā i lilo ai ʻo ia i mokulele mokulele mua e kipa aku i ka asteroid Bennu kokoke i ka Honua. I ʻOkakopa o kēlā makahiki, ua hōʻiliʻili maikaʻi ʻo ia i nā laʻana ma kahi hana hoʻopā a hele. I kēia manawa, aia ka mokulele i ka pae hope loa o kāna misionari, me ka pahu hoʻihoʻi i manaʻo ʻia e pae mālie i ka wao nahele ʻo Utah i ke kakahiaka Sabati.

Eia naʻe, mākaukau ka hui hoʻōla no nā hopena i manaʻo ʻole ʻia. Ua hoʻomaʻamaʻa lākou no nā ʻano hiʻohiʻona like ʻole e hōʻoia i ka mālama ʻana i ka laʻana inā loaʻa kahi anomaly pae. Inā loaʻa kahi pōʻino, e lawe ʻia ka laʻana i loko o kahi lumi maʻemaʻe e hōʻemi i ka hoʻohaumia ʻana. E loaʻa nō hoʻi nā lako pilikia ma ka pūnaewele inā pono.

Ke hoʻomau nei ka hoʻomaʻamaʻa hoʻolaʻa no nā makahiki a ua hoʻopau ʻia i nā simulation ma Utah. Ua hoʻonohonoho ka hui iā lākou iho e ʻike i ka wikiwiki e hiki ai iā lākou ke kiʻi i ka hāpana a hoʻihoʻi iā ia i ka lab no ka hana ʻana. ʻO nā haʻawina i aʻo ʻia mai nā mikiona hoʻihoʻi asteroid ma mua, e like me ka NASA's Genesis a me Stardust missions, ua hoʻomaopopo i nā kaʻina hana a me ka hoʻolālā ʻana no OSIRIS-REx.

I nā makahiki e hiki mai ana, e kālailai nā kānaka ʻepekema i nā laʻana i hoʻihoʻi ʻia e OSIRIS-REx e loaʻa ai nā ʻike i ka ʻōnaehana solar mua a me ka hoʻokumu ʻana i ka honua. I kēia manawa, e hoʻomau ka mokulele i kāna huakaʻi e aʻo i kahi asteroid kokoke i ka Honua, ʻo Apophis, ma 2029.

Sources:

– ʻatikala: [kumu]

– Kiʻi: [kumu]