Kokua no na kanaka me ke kino kīnā: ke komo 'ana i ka maʻiʻo FCC Public File

I mea e hiki ai ke komo like i ka FCC Public File, ua kūpaʻa ʻo KOB i ka hāʻawi ʻana i ke kōkua i nā poʻe me ke kino kīnā. Inā makemake ʻoe i ke kōkua ma ke komo ʻana i ka ʻike o ka FCC Public File, hiki iā ʻoe ke hoʻokaʻaʻike mai iā mākou ma o kā mākou palapala pūnaewele a i ʻole ke kelepona ʻana iā 505-243-4411.

He ʻano koʻikoʻi ka loaʻa ʻana o ka maʻiʻo kikohoʻe, a he mea pono e hoʻokō i nā pono o ka poʻe me ke kino kīnā. Ma KOB, manaʻo mākou e hāʻawi i nā manawa like i nā mea a pau e komo i ka ʻike a me nā kumuwaiwai i loaʻa ma ka FCC Public File.

Inā he kanaka kīnā ʻole ʻoe a makemake ʻoe i ke kōkua i ke komo ʻana i ka ʻike, e ʻoluʻolu e hoʻohana i ka palapala pūnaewele a i ʻole e kelepona mai iā mākou ma ke kelepona. Hoʻolaʻa ʻia kā mākou hui i ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia hiki ke loaʻa iā ʻoe ke hoʻāʻo e komo i ka FCC Public File.

Hoʻomaopopo mākou i ke koʻikoʻi o ka hāʻawi ʻana i ka ʻike like i ka ʻike a me nā kumuwaiwai, a e kōkua mākou iā ʻoe i ka hoʻokele ʻana i ka FCC Public File.

Pono e hoʻomaopopo ʻaʻole i manaʻo ʻia kēia pūnaewele no nā mea hoʻohana i loko o ka European Economic Area. No ka poʻe nānā i loko o kēia māhele, makemake mākou e ʻimi i nā ala ʻē aʻe e komo i ka ʻike FCC Public File.

KOB-TV, LLC, he Hubbard Broadcasting Company, ua kūpaʻa i ka hoʻolaha ʻana i ka inclusivity a me ka hiki. Hoʻoikaika mākou e hoʻokumu i kahi kaiapuni kikohoʻe kahi e hiki ai i nā poʻe me ke kino kīnā ke komo i ka ʻike a me nā kumuwaiwai me ka maʻalahi.

Nā wehewehena:

FCC Public File: He hōʻiliʻili o nā palapala a me nā moʻolelo i mālama ʻia e nā kikowaena hoʻolaha e hāʻawi ana i ka ʻike e pili ana i kā lākou hana a me nā lawelawe, me nā hoʻolaha lawelawe aupuni, hoʻolaha politika, a me ka ʻike nona ka hale.

Sources:

– KOB-TV, LLC

– ʻO Hubbard Broadcasting Company