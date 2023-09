ʻO nā ʻōhū lewa liʻiliʻi i hoʻopaʻa ʻia i ka hau hoʻoheheʻe ʻana i ka hau, ʻike ʻia e nā ʻepekema

By

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i hana ʻia e ka poʻe ʻepekema ʻo nā ʻōmole ea kaomi i paʻa i loko o ka hau ke pāʻani nui nei i ka wikiwiki o ka emi ʻana o nā glaciers. I ka wā o ka hoʻoheheʻe ʻana, pohā nā piliona o kēia mau ʻōpū i loko o ka wai, e hoʻoulu ai i nā ʻauwai kūpilikiʻi e hoʻopili ai i ka wai mehana me ka hau. ʻIke pono ʻia kēia ʻano ʻano i loko o nā glacier kai, e hoʻokuʻu ana i ka hau nui i loko o ke kai.

Ua alakaʻi ʻo Glaciologist ʻo Erin Pettit a me kāna hui ma ke Kulanui o Oregon State i ke aʻo ʻana ma Alaska, kahi e nalowale ana nā glaciers ma mua o 70 biliona toni hau i kēlā me kēia makahiki. Hāʻawi kēia poho i ka piʻi ʻana o ka ʻilikai ma ka honua holoʻokoʻa. Ua ʻike ka poʻe noiʻi e hoʻoheheʻe ʻia ka hau i loko o nā glaciers o ke kai e nā ʻōhū lewa liʻiliʻi. I ka heheʻe ʻana o ka hau, ʻoi aku ka wikiwiki o ka huki ʻana o ka wai i nā ʻōhū e piʻi aʻe, e hopena i ka piʻi ʻana o ka māmā holo ʻeono i hoʻohālikelike ʻia me ka hau ʻole.

Hōʻike ka haʻawina he hopena koʻikoʻi paha ka hopena o kēia mau ʻōhū i ka hoʻoheheʻe glacial. ʻAʻole hiki i nā ʻike ke hoʻomaikaʻi wale i ko mākou ʻike no ka hoʻololi ʻana i ke aniau akā hiki ke wehewehe pū i ka emi ʻana o ka nui o nā sila ma kekahi mau fjord Alaska.

Ua ʻike ʻia nā glaciers e hoʻopiha ʻia me nā miliona o nā ea liʻiliʻi liʻiliʻi, i hoʻopaʻa ʻia a hiki i ka 20 manawa o ke kaomi o ka lewa o ka Honua. Hana ʻia kēia mau ʻōpū i ka wā e hōʻiliʻili ai ka hau i nā kaukani makahiki a hoʻopaʻa ʻia i hau. Ua hōʻiliʻili ka hui o Pettit i ka hau hau nui mai loko mai o ka wai aniani i kapa ʻia ʻo Xeitl Sít' ma Tlingit a nānā i kona heheʻe ʻana i loko o kahi pahu iʻa i piha i ka wai kai. He 2.25 mau manawa ʻoi aku ka wikiwiki o ka hau hau ma muli o ka piʻi ʻana o ka hau ma muli o ke kū ʻana o nā ʻōhū.

ʻO ka haʻawina, i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature Geoscience, hāʻawi i nā ʻike i nā leo "snap, crackle, and pop" i hoʻopaʻa ʻia ma kahi kokoke i nā glaciers. Ua ʻike ʻia kēia mau leo ​​ma muli o ka lele ʻana o nā ea mai loko mai o ka hau hehee. Hōʻike ka noiʻi i ka hui ʻana o nā ʻōhū i ka ʻāpana palena o ka wai anuanu e hoʻokaʻawale i ka hau hau mai ka wai mahana, a e hōʻike ana i ka hau i nā moana wela.

Pono nā noiʻi hou aʻe e hoʻomaopopo i ka nui o ka hopena o kēia mau ʻōhū i nā glaciers ma nā wahi ʻē aʻe, e like me Antarctica. Eia nō naʻe, hōʻike ka ʻike i ka pono wikiwiki e hoʻoponopono i ka emi ʻana o nā glaciers a me ke kuleana nui o kēia mau ʻōhū ea liʻiliʻi i ke kaʻina hana.

Sources:

Kulanui o 'Olekana

ʻO Nature Geoscience