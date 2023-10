ʻIke ʻo NASA's InSight Lander i nā ʻōlaʻi nui loa i hoʻopaʻa ʻia ma Mars

Ma ka lā 4 o Mei, 2022, ua loaʻa i ka NASA's InSight lander kahi ʻike makaʻala ma Mars. Ua ʻike ʻia he ōlaʻi 4.7 magnitude mai kahi mamao weliweli o 2,000 mau kilomita. ʻO kēia hanana, i kapa ʻia ʻo S1222a, ʻo ia ka ōlaʻi nui loa i hoʻopaʻa ʻia ma ka Honua Ula, a ma kekahi honua ʻē aʻe ma waho o ka Honua.

ʻOiai ʻaʻole koʻikoʻi ka nui o ka 4.7 e nā pae honua, he hana kupaianaha nō ia i ka noʻonoʻo ʻana ʻaʻole loaʻa iā Mars nā papa tectonic colliding. Ua manaʻo mua ka poʻe ʻepekema ʻo ke ōlaʻi ma muli o ka hāʻule ʻana o ka meteorite, no ka mea, ua hōʻike ʻia nā ʻano like me nā marsquakes liʻiliʻi i hoʻokumu ʻia e nā hopena meteorite. Eia nō naʻe, ʻo ka loaʻa ʻole o nā lua hou a i ʻole nā ​​​​hōʻailona o ka hopena i alakaʻi iā lākou e ʻimi i nā wehewehe ʻē aʻe.

Ma hope o ka nānā ʻana i ka ʻikepili mai nā satelite like ʻole i hāʻawi ʻia e NASA, ka European Space Agency, ka United Arab Emirates Space Agency, ka Indian Space Research Organization, a me ka China National Space Administration, ua noi nā ʻepekema i kahi manaʻo hou. Ua kuhi lākou ʻo ke ōlaʻi ka hopena o nā pūʻali tectonic e hana ana ma luna o kahi ʻāpana ʻāpana o Mars.

ʻAʻole like me ka Honua, nona nā papa tectonic he nui, ʻo ka ʻōpala o Mars he mea hoʻokahi. Eia nō naʻe, ua hoʻokau ʻia ia i nā mana geologic kūloko, me ka hoʻoluʻu a me ka emi ʻana, hiki ke hoʻoulu i ke koʻikoʻi i loko o ka ʻōpala o ka honua. ʻO ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o kēia koʻikoʻi i hoʻomaka i ka hana seismic i ʻike ʻia i ka wā o ke ōlaʻi S1222a.

ʻOiai ʻaʻole ʻike ʻia nā kumu kūpono ma hope o ka hiki ʻana mai o kēia mau koʻikoʻi, ʻo ka loaʻa ʻana o S1222a ua hoʻonui nui i ko mākou ʻike no ka hana seismic Martian. Ua hōʻike ʻo Constantinos Charalambous, kahi mea kākau o ka haʻawina, i ka manaʻo maikaʻi e pili ana i ka wehe ʻana i nā kaʻina tectonic Mars.

Ke ʻimi nei ʻo NASA i kāna pahuhopu e hoʻouna i nā kānaka i Mars, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i nā wahi e kū ai kēia mau pilikia he mea koʻikoʻi ia i ka hoʻoholo ʻana i nā wahi kūpono no nā kumu e hiki mai ana. ʻO ka InSight lander, i pae ma Mars i ka makahiki 2018, he mea koʻikoʻi i ka hōʻiliʻili ʻana i ka ʻikepili e pili ana i ka ʻōpala Martian, ʻaʻahu, a me ke kumu. Ma mua o ka pau ʻana o ka mana, ua hoʻopaʻa ka misionari InSight ma kahi o 1,300 marsquakes, me ka hanana nui S1222a.

ʻO ka ʻike ʻana i kēia ʻōlaʻi i ʻike ʻole ʻia e hōʻoia i ka pololei o nā wānana i hana ʻia e ka hui InSight ma mua o ka misionari. Hāʻawi ia i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka hana seismic a me nā kaʻina tectonic o Mars, e lawe mai ana i nā ʻepekema i kahi ʻanuʻu kokoke i ka hoʻomaopopo ʻana i kēia honua hoihoi.

Sources:

– NASA

- Nā Pūnaewele