E hoʻomākaukau no ke Kuʻi Lani: ʻO ka huakaʻi hele ʻana o ka Andromeda Galaxy i ke ala Milky.

Hoʻomaka ʻia kahi hanana astronomical hoihoi a hoihoi i loko o kekahi mau piliona makahiki - ka hui ʻana o ka Andromeda Galaxy a me kā mākou Milky Way ponoʻī. ʻOiai he kumu ia e hopohopo ai, mai makaʻu ʻoe, no ka mea, ʻo kēia hui ʻana he hulahula honua i hana ʻia mai ka wā kahiko. Ua kiʻi ka poʻe Astronomers i kahi kiʻi hoʻohiwahiwa e hāʻawi iā mākou i kahi ʻike i ke ʻano o kēia hiʻohiʻona epic.

E hoʻokomo i ka NGC 7727, he galaxy ʻokoʻa aia ma kahi o 90 miliona mau makahiki māmā ka mamao i loko o ka hui hōkū ʻo Aquarius. ʻO kēia kiʻi hoʻohiwahiwa, i lawe ʻia e ka Gemini South Observatory, e hōʻike ana i ʻelua mau ʻanuʻu pilikua nunui i waena o ka hui ʻana. ʻO kā lākou hana umekaumaha ua hopena i ka hana ʻana i nā huelo kai nui, e hoʻolei ana i nā hōkū i loko o ka ākea palena ʻole o ka honua.

Ua hoʻomaka ka moʻolelo o NGC 7727 ma mua o hoʻokahi piliona makahiki aku nei i ka hui ʻana o ʻelua galaxies, e hoʻomaka ana i kahi kaulahao o nā hanana e hoʻomau nei i ke ʻano o kona hopena. ʻO ka mea kupanaha, i loko o kēia hui hoʻohuihui e noho ana he mau lua ʻeleʻele - hoʻokahi mai kēlā me kēia galaxy kumu. Loaʻa kēia mau lua ʻeleʻele i ʻelua mau moʻolelo kupaianaha: ʻo ia ka lua ʻeleʻele supermassive kokoke loa i ka Honua a ʻo ka lua pili loa i ʻike ʻia.

He 154 miliona ka nui o ka lua ʻeleʻele ma mua o ko kākou Lā, a ʻo ka lua ʻeleʻele he 6.3 miliona ka nui o ka nui o ka lā. ʻOiai ko lākou kokoke, ua hoʻokaʻawale ʻia lākou e kahi mamao ma kahi o 1,600 mau makahiki māmā. ʻO ka mea kupaianaha, manaʻo ka poʻe astronomers e hui kēia mau mea nui ʻelua i loko o kahi lua ʻeleʻele nui aʻe ma kahi o 250 miliona mau makahiki. E hoʻopuka ana kēia hui honua i nā nalu ikaika o nā nalu umekaumaha ma luna o ka lole o ka manawa, kahi hanana hiki iā mākou ke manaʻolana e ʻike me nā ʻike hou o ka Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO).

Ke hoʻomau nei ka hui ʻana o NGC 7727, e hoʻomau nei i ka hana ʻana i ke aniani. ʻO nā huelo kai koʻikoʻi, piha i nā hōkū ʻōpio a me nā kahu hānai hōkū ikaika, e hōʻike ana i ka hopena mau o kēia hui ʻana o ka honua. ʻO ka mea ʻoiaʻiʻo, i loko o kēia haunaele lani, ua ʻike ka poʻe astronomers ma kahi o 23 mau mea i manaʻo ʻia he mau puʻupuʻu honua ʻōpio - nā hōʻiliʻili o nā hōkū i hana ʻia ma nā ʻāpana o ka hoʻokumu ʻia ʻana o nā hōkū kiʻekiʻe, e ʻike mau ʻia i nā galaxies e like me NGC 7727.

ʻOiai ke hāʻawi nei ʻo NGC 7727 iā mākou i kahi hiʻohiʻona hoihoi o ka hopena e kali nei i kā mākou Milky Way, e hōʻoiaʻiʻo ʻoe ʻaʻole pilikia koke kā mākou Pūnaehana Solar, me ka Honua. Hiki i ka hulahula umekaumaha ma waena o ka Milky Way a me Andromeda ke hoʻolei aku i ko kākou Lā i ka ʻāina hou i loko o kā kākou galaxy, akā ʻo kēia huakaʻi kahi huakaʻi ʻimi honua ma mua o ka luku.

Ke kali nui nei mākou i kēia hui ʻana o ka lani, e hoʻokaʻawale mākou i ka manawa e mahalo ai i nā mea kupanaha o ko kākou ao a me ka hulahula paʻakikī o nā aniani he mau miliona mau makahiki māmā.

NPP:

Q: He aha ka NGC 7727?

A: ʻO NGC 7727 he galaxy ʻokoʻa aia ma kahi o 90 miliona mau makahiki māmā ma ka pūʻulu hōkū ʻo Aquarius. Hoʻokumu ʻia ia ma muli o ka hoʻohui ʻana o ʻelua mau galaxies pilikua nui.

Q: He aha ka mea e mahalo ai i nā lua ʻeleʻele ma NGC 7727?

A: ʻO nā lua ʻeleʻele ma NGC 7727 e paʻa i ʻelua mau moʻolelo - ʻo ia ka lua ʻeleʻele supermassive kokoke loa i ka Honua a ʻo ka lua pili loa i ʻike ʻia.

Nīnau: E pili anei ka hui ʻana o ka Milky Way a me Andromeda i ka Honua?

A: ʻOiai ʻo ka hui ʻana e hoʻolei ʻia ko kākou Lā i kahi ʻāpana ʻokoʻa o kā mākou galaxy, ʻaʻohe pilikia koke i ka Honua a i ko mākou Pūnaehana Lā ma muli o ka hui ʻana.