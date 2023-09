Hoʻomākaukau ʻo California Grid Operator no ka emi ʻana o ka hana o ka lā i ka wā o ka lā

Ke manaʻo nei ka California Independent System Operator (CAISO) i kahi hōʻemi nui o ka hanauna hou i ka wā o ka eclipse solar annular ma ʻOkakopa 14th. Ma muli o ka helu ʻana o ka mana o ka lā i ka hapa nui o nā lako i ka wā o ke awakea, manaʻo ʻia ka pōʻino e hoʻopilikia i ka paʻa o ka grid.

Hana ʻia nā mea hou ma kahi o 70% o ka lako i ka wā o ke awakea, me ka hāʻawi ʻana o ka lā ma luna o 80% o ka hanauna hou. Wahi a ka hui wanana wā pōkole o CAISO i ka emi ʻana o 9.374 GW i ka hana hou ʻana i nā mea hou i ka wā o ka pō, ʻoiai e hoʻonui ʻia ka ukana nui e 2.374 GW.

E pili ana ka eclipse i nā wahi o ka Western Energy Imbalance Market (WEIM), me nā manawa like ʻole a me ka nui o ka hopena. ʻO ka California Balancing Authority Area, no ka laʻana, e ʻike i ka uhi ʻana o ka lā mai 68% a i 89%, ma muli o ka wahi. E hoʻoneʻe ʻia nā mea hoʻolako kinoea interstate a me intrastate, a me nā waiwai wai a me nā pākaukau e kōkua i nā ramps nui i ka hanauna.

E hui pū ʻo CAISO me Reliability Coordinator West, nā hui hoʻolaha pono, a me nā hui WEIM e hōʻoia i ka hana paʻa o ka mākeke a me nā hana ʻōnaehana hilinaʻi i ka lā o ka eclipse.

E hilinaʻi ka Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) i kāna mau ʻauwaʻa kinoea e hoʻopaʻi i ka hoʻemi ʻana o ka hana o ka lā i ka wā o ka eclipse. ʻO nā wahi ʻē aʻe, e like me ka Pacific Northwest, ke kali nei i nā loli o ka hanauna a me nā ukana akā ʻaʻole manaʻo i ka hopena i ka hilinaʻi.

Mai ka makahiki 2017, ua piʻi nui ka mana o ka lā ma US, e ʻoi aku ka hopena o ka eclipse o kēia makahiki. Ua hoʻonui ʻia ka nui o ka mākia a me ka nui o ka lā o CAISO e 6.5 GW a me 8.55 GW, ʻoiai ua hoʻonui ʻia ka nui o ka WEIM a me ka nui o ka lā ma 9.414 GW a me 5.720 GW.

Ke loiloi nei ka CAISO i nā hopena o ka lā eclipse 2023 me kahi ākea ākea, ʻoiai ke hāʻawi nei ia i nā lawelawe hoʻonohonoho hilinaʻi i kekahi mau wahi kaulike ma ka Western Interconnection. Me ka hoʻonui ʻana o ka pilina o ke komohana, hiki i nā hui ke hoʻohana i kēia mau pilina a me nā pilina e mālama i nā hana hilinaʻi a hoʻopaʻa pono i nā kumuwaiwai i ka wā o ka eclipse.

Ke alakaʻi nei ʻo Kaleponi i ka US i ka mana o ka lā, me 17.934 GW i kau ʻia ma ka hopena o Q2. Mālama ʻo CAISO i ke kahe o ka uila no kahi o 80% o Kaleponi a me kahi hapa liʻiliʻi o Nevada.

Nā Puna: CAISO, NASA, ʻAmelika Hui Pū ʻIa Maʻemaʻe