Hoʻoholo ka poʻe ʻepekema ʻo 31% o ke ao holoʻokoʻa i hana ʻia me ka mea

Ua hana nui nā ʻepekema i ka hoʻoholo ʻana i ka nui o nā mea ma ke ao holoʻokoʻa. Ua ʻike kekahi hui o nā mea noiʻi honua he 31% ka nui o ka nui o ka mea a me ka ikehu i ke ao holoʻokoʻa, me ke koena o ka ikehu ʻeleʻele.

Ua lōʻihi ka hoihoi o ka poʻe cosmologists i ka nīnau o ka nui o nā mea i loko o ke ao holoʻokoʻa. Wahi a ka poʻe noiʻi, aia ma kahi o 20% wale nō o ka nui o nā mea i hana ʻia me ka mea maʻamau a i ʻole "baryonic", ʻo ia hoʻi nā hōkū, galaxies, atoms, a me ke ola. ʻO ke koena 80% he mea ʻeleʻele, ʻaʻole ʻike ʻia ke ʻano o ia mea.

No ka hoʻoholo ʻana i ka nui o nā mea ma ke ao holoʻokoʻa, ua hoʻohana ka hui i kahi ʻenehana paʻa. Ua hoʻohālikelike lākou i ka helu i ʻike ʻia a me ka nui o nā puʻupuʻu galaxy me nā wānana mai nā hoʻohālikelike helu. ʻO ka heluna o nā pūʻulu i ʻike ʻia i kēia manawa e pili ana i ka nui o nā mea ma ke ao holoʻokoʻa.

He mea paʻakikī ke ana pono ʻana i ka nui o nā puʻupuʻu galaxy no ka mea ʻeleʻele ka hapa nui o nā mea a ʻaʻole hiki ke nānā pono ʻia me nā telescopes. No ka lanakila ʻana i kēia pilikia, ua hoʻohana ka hui i kahi tracer indirect o ka cluster mass. Ua ʻike lākou ʻoi aku ka nui o nā pūʻulu nui i loaʻa nā galaxies. Ma ke ana ʻana i ka heluna o nā galaxies i kēlā me kēia puʻupuʻu, ua kuhi ka hui i ka nui o nā pūʻulu.

ʻO nā ana o ka hui e hoʻohana ana i kēia ʻano hana i ʻaelike maikaʻi loa me nā ana mua i loaʻa me ka hoʻohana ʻana i ka nānā ʻana i ka cosmic microwave background. Ua hōʻoia kēia mau ʻike i ke ana ʻana i ka helu o nā puʻupuʻu galaxy he ʻenehana ikaika no ka hoʻoholo ʻana i nā ʻāpana cosmological.

Ua hoʻohana ka hui noiʻi i ka spectroscopy, kahi ʻenehana e hoʻokaʻawale i ka radiation i nā kala like ʻole, e hoʻoholo pololei i ka mamao o kēlā me kēia puʻupuʻu a ʻike i nā galaxies lālā maoli. Ua ʻae kēia i nā ana ʻoi aku ka pololei i hoʻohālikelike ʻia me nā haʻawina mua i hilinaʻi ʻia i nā ʻenehana kiʻi pololei ʻole.

ʻO kēia holomua i ka hoʻomaopopo ʻana i ka nui o nā mea ma ke ao holoʻokoʻa he hopena koʻikoʻi no ka cosmology. Hāʻawi ia i nā ʻike koʻikoʻi i ke ʻano kumu a me ke ʻano o ke ao holoʻokoʻa. Ua wehe ʻia nā ʻike a ka hui i nā mea hou no ka nānā ʻana i nā galaxy e hiki mai ana a me ka ʻimi ʻana i nā mea ʻeleʻele.

