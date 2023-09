ʻO ka nele o nā ʻepekema Pelekane ʻeleʻele: Ke kamaʻilio ʻana i ka Institutional Racism i ka ʻepekema

Ma keʻano kūlana, ʻaʻohe kumu kemika ʻeleʻele a i ʻole nā ​​​​polokalamu physics ma UK, e alakaʻi ana i nā ʻepekema he nui e hoʻopaʻapaʻa i ka ʻepekema UK he racist. Ke manaʻo nei ka Royal Society, ka ʻepekema ʻepekema kahiko loa ma ka honua, e hoʻololi i kēia me kahi papahana kālā hou i hoʻolālā ʻia e kākoʻo i nā haumāna PhD ʻeleʻele i ka ʻimi ʻana i nā ʻoihana ma ka noiʻi hoʻonaʻauao a lilo i mau polopeka. Hāʻawi ka papahana i ka £ 690,000 i ke kālā i ʻelima mau hoa i kēlā me kēia makahiki.

ʻO Kauka Mark Richards, he mea noiʻi physics a me ke aʻo ʻana ma Imperial College London, a me Polofesa Robert Mokaya, he loea i ka ʻenekini waiwai ma ke Kulanui o Nottingham, i wehewehe i kēia pilikia. ʻOiai ʻo Mokaya he polopeka no ke kemika mai ka makahiki 2008, ʻaʻole ʻo ia i kū ʻokoʻa e like me nā ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e ka Higher Education Statistics Agency (HESA). Hoʻopuni ʻo HESA i nā helu i ka ʻelima kokoke loa, no laila ua hoʻopuni ʻia ʻo Mokaya i lalo i ʻole. ʻOiai ua ʻae ʻo ia aia kekahi mau kumu ʻeleʻele ʻeleʻele ma UK, ʻaʻole i loaʻa iā ia ka manawa e hālāwai ai me lākou. Ua hōʻoia ʻo Mokaya lāua ʻo Richards ʻaʻohe kumu ʻeleʻele physics.

Ma ke kula kemika, he 520 ka nui o na polopeka, oiai he 825 ma ka physics. Ua ʻoi aku ka maikaʻi o ke kūlana ma ka biosciences, me ʻelima mau polopeka ʻeleʻele mai ka 1,345, a me ka ʻenekinia, aia ma kahi o 20 mau kumu ʻeleʻele mai 1,730. ʻO ka holoʻokoʻa, mai nā ʻepekema āpau, aia wale nō 70 mau polopeka ʻeleʻele, e hōʻike ana he 0.6% wale nō o ka huina. He 10 wale nō o kēia mau polopeka he mau wāhine. I ka hoʻohālikelike ʻana, ʻo ka poʻe ʻeleʻele ka 4.2% o ka heluna kanaka ma ʻEnelani a me Wales e like me ka helu helu hope loa.

Aia nā kumu like ʻole e hāpai ana i ka hōʻike ʻole ʻana o nā ʻepekema ʻeleʻele. Manaʻo ʻo Richards ʻo ka nele o ka ʻike i nā manawa kūpono a me ka loaʻa ʻole o ka ʻōlelo hoʻolaha e lilo i mea pale nui no nā hui marginalized. Me ka ʻole o nā pūnaewele a me ke kākoʻo, lilo ia i mea hoʻonāwaliwali no nā poʻe akamai. Hōʻike maopopo nā ʻikepili i ka emi ʻana o ka nui o ka poʻe ʻeleʻele i ka ʻepekema i kēlā me kēia pae o ke alapiʻi kula, mai nā GCSE a i ka professorship.

ʻO Richards, nona ka hoihoi i ka ʻepekema hiki ke hoʻihoʻi ʻia mai kona wā kamaliʻi, ʻoi aku ka nui o ka ʻimi a me ke kākoʻo i ka hoʻoulu ʻana i nā manaʻo ʻepekema. Ke ulu nei ʻo ia i loko o kahi ʻohana makua hoʻokahi, hoʻomanaʻo ʻo ia i ka alakaʻi ʻana o kona noʻonoʻo noʻonoʻo iā ia e ʻimi i ka hana o loko o kahi socket plug i kona wā kamaliʻi. ʻOiai ua kapa ʻia ʻo ia he "keiki maikaʻi ʻole," wehewehe ʻo Richards i kona ʻimi a me kona makemake e hoʻomaopopo i ka hana ʻana o nā mea i hoʻoulu i kona makemake i ka ʻepekema.

ʻO ka nele o ka hōʻike ʻeleʻele i ka ʻepekema he pilikia paʻakikī ia e koi ai i kahi ala multifaceted e hoʻopau i ka racism institutional a hoʻoikaika i ka inclusivity. ʻO ka papahana kālā a ka Royal Society kahi hana hoʻokahi wale nō i ka hoʻoponopono ʻana i kēia ʻokoʻa a me ka hōʻoia ʻana e loaʻa i nā ʻepekema ʻeleʻele ma UK ka ʻike a me nā manawa kūpono e pono ai lākou.

Sources:

- ʻO ka Guardian: "Ke manaʻo nei ʻo Royal Society e hoʻoponopono i ka nele o nā ʻepekema Pelekane ʻeleʻele"

– ʻOihana Heluhelu Hoʻonaʻauao Kiʻekiʻe (HESA)