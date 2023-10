Hōʻike ʻia ke kahawai ʻo Jupiter e Webb Space Telescope

Ua ʻike ʻia ka Webb Space Telescope ma Jupiter, ka honua nui loa o kā mākou ʻōnaehana solar. I Iulai 2022, ua ʻike ʻo Webb i kahi kahawai jet e pana ana ma ka equator o Jupiter. Ke holo nei ka mokulele ma kahi māmā ma kahi o 320 mau mile i kēlā me kēia hola (515 kilomita i kēlā me kēia hola) a aia ma kahi kiʻekiʻe ma kahi o 25 mau mile (40 km) ma ka stratosphere haʻahaʻa o Jupiter.

Ma mua o kēia ʻike ʻana, ua ʻike ka poʻe astronomers i ke ola ʻana o nā mokulele hikina-komohana i ka lewa o Jupiter. Eia nō naʻe, ʻo ka loiloi ʻana o kēia mokulele wikiwiki i ʻike hou ʻia e hōʻike ana he ʻoi aku ka ikaika o ka ʻoihana kūloko o Jupiter ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia. Ua paʻi ʻia ka noiʻi e nānā ana i ka jet ma Nature Astronomy.

ʻO ka Webb Space Telescope, i hoʻokuʻu ʻia ma Dekemaba 2021, ke hana nei i nā ʻike ʻepekema mai Iulai 2022. Ua hopu ʻo ia i nā kiʻi ʻoniʻoni a me ka ʻike o ka cosmos, me nā kiʻi o ka aurorae luminescent ma nā pou o Jupiter a me nā apo e hoʻopuni ana iā Uranus a me Saturn.

Ua kiʻi ʻia nā kiʻi hou loa o ke kahawai mokulele ʻo Jupiter me ka hoʻohana ʻana i ka kāmeʻa Near-Infrared a Webb. Hōʻike kēia mau kiʻi i nā ʻāpana o ka lewa o Jupiter i hoʻopilikia ʻia e ka neʻe ʻana o ka mokulele. Ua ʻimi ʻia ka mokulele ma o nā ʻoki makani ʻike ʻia ma ke kiʻi, kahi e hōʻike ai i nā loli i ka wikiwiki o ka makani ma nā kiʻekiʻe a me nā mamao like ʻole i loko o ka lewa o ka honua.

ʻO ka loaʻa ʻana o ka mokulele ma kahi kokoke i ka tropopause o Jupiter, ka ʻāina ma ka lihi o kona troposphere, e hōʻike ana ua ʻoi aku ka like o ka neʻe ʻana o ka lewa a puni kona equator me ko Saturn ma mua o ka mea i ʻike mua ʻia.

ʻOiai hiki iā Webb ke nānā wale iā Jupiter mai kahi mamao aku, ʻo nā mikiona e hiki mai ana e like me ka ESA's Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) a me ka NASA's Europa Clipper e hāʻawi i kahi nānā kokoke i ka pilikua kinoea a me kāna mau mahina. E noiʻi ana kēia mau mikiona i nā satelite a Jupiter, me Callisto, Europa, a me Ganymede, i manaʻo ʻia he mau ukali lawe moana e hiki ke kākoʻo i ke ola extraterrestrial.

Eia naʻe, he mau makahiki ma mua o ka hiki ʻana o kēia mau mikiona i ka ʻōnaehana Jupiter. Manaʻo ʻia ka Europa Clipper e hōʻea i 2030, ʻoiai ʻo JUICE e hoʻolālā ʻia e hōʻea iā Jupiter i 2031. I kēia manawa, hiki iā mākou ke mahalo i nā kiʻi kupaianaha i hopu ʻia e Webb's Near-Infrared Camera mai kahi mamao.

Puna: Nature Astronomy