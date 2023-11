Nā Kiʻi Hou mai ka James Webb Telescope E hoʻomālamalama i ka Galactic Center

ʻO ka telescope James Webb, kaulana no ka hopu ʻana i nā kiʻi kupaianaha, ua hāʻawi hou i kahi ʻike i nā mea kupanaha o ka lewa. I kēia manawa, hāʻule kona maka i ke kikowaena o ke ala ʻo Milky Way, e hōʻike ana i nā kikoʻī like ʻole e pili ana i ko mākou kaiāulu cosmic. Ke kālele ana iā Sagittarius C, he ʻāina hoʻokumu hōkū ma kahi o 300 mau makahiki māmā mai Sagittarius A (ka lua ʻeleʻele nui o ka galaxy) a he 25,000 mau makahiki māmā ka mamao mai ka Honua, ua hōʻike ka telescope i ka ʻāpana ʻoi loa o ko mākou puni.

Ma kēia hōʻiliʻili kiʻi, hōʻike ka telescope James Webb ma luna o 500,000 mau hōkū a me nā pūʻulu o nā protostars i loko o ka ʻāina. ʻO kēia mau protostars, aia nō i ke kaʻina o ka hoʻokumu ʻana a me ka hōʻiliʻili ʻana i ka nui, kōkua i ke ao weliweli o ka haunaele e hōʻike ana i ke kikowaena galactic. I ka hoʻohālikelike ʻana, ʻike ʻia ko mākou ʻāina ponoʻī o kahi ākea.

Wahi a ke kaukaʻi o ke Kulanui o Virginia ʻo Jonathan Tan, ka mea i hui pū me ka hui nānā, ʻo ke kikowaena galactic ke hōʻike nei i ke kaiapuni ʻoi loa i loko o ka Milky Way. A hiki i kēia manawa, ʻaʻole i loaʻa i ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e pili ana i kēia ʻāina kupaianaha i ke kiʻekiʻe o ka hoʻonā a me ka naʻau i loaʻa e ka telescope Webb.

Aia ma ka puʻuwai o ka hubbub kahi protostar nui, ʻoi aku ma mua o ko mākou lā i ke kaumaha ma mua o 30 mau manawa. ʻO ka mea e mahalo ai, hūnā kēia mea lā nui i ka mālamalama mai nā hōkū e kū ana ma hope o ia mea, no laila, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka ʻāina ma mua o ka mea maoli. ʻO ka hopena, ʻo ka mea a mākou e ʻike ai he kuhi conservative o ka lehulehu maoli e noho ana ma kēia metropolis astronomical. E noʻonoʻo e like me ka Times Square o ka lewa, ʻoiai ʻaʻohe hale ʻaina ʻo Guy Fieri-i kēia manawa.

Hāʻawi kēia mau kiʻi hoʻohiwahiwa i ka poʻe noiʻi i ka manawa e kau ai i nā manaʻo o kēia manawa o ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū i ka hoʻāʻo ʻoi loa a hiki i kēia lā. Ua kiʻi ka mea kani o ka NIRCam (Near-Infrared Camera) o ke kelepona telescope Webb i nā kiʻi hoʻokuʻu nui o ka hydrogen ionized, i hōʻike ʻia he mau ʻulaʻula polū ma ka ʻaoʻao haʻahaʻa o nā kiʻi. Hiki paha kēia mai nā kiʻi ikaika i hoʻokuʻu ʻia e nā hōkū ʻōpio a nui. ʻO ka mea kupanaha, ʻo ka nui o ka ʻāina i hoʻopaʻa ʻia i ka poʻe ʻepekema, pono e noiʻi hou aku.

Ma ke alakaʻi ʻana i ka hui nānā, ua ʻōlelo ʻo Samuel Crowe i ka noiʻi ʻana e kēia mau kiʻi, nā mea e kū nei a me nā mea e hiki mai ana, e hoʻonui nui i ko mākou ʻike no nā hōkū nui. ʻO ka wehe ʻana i ko lākou ʻano like me ka ʻimi ʻana i ka moʻolelo kumu o kahi ʻāpana nui o ke ao holoʻokoʻa.

ʻO ka James Webb telescope ua hoʻohauʻoli mau iā mākou me kāna mau kiʻi kupaianaha, mai ka ʻike ʻana i ka hānau ʻana o nā hōkū ma ka constellation Virgo a hiki i ka hopu ʻana i ka wai a puni kahi comet i ke kāʻei asteroid nui. ʻO kēlā me kēia hōʻike hou e hoʻoulu i ko mākou makemake e pili ana i ka cosmos a hoʻomanaʻo mai iā mākou i nā mea kupanaha nui e kali ana i ka ʻimi. ʻO ka mea pōmaikaʻi, hōʻoia ka pūnaewele ʻaʻole e nalowale kēia mau ʻike kupaianaha e like me ka waimaka i ka ua. Me ka holo ʻana o ka telescope James Webb, hiki iā mākou ke hoʻomau i ka wehe ʻana i nā mea huna o ke ao holoʻokoʻa.