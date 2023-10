Ua ʻike nā ʻepekema ʻepekema i nā ʻāpana Quartz i ka lewa o Exoplanet WASP-17 b

Ua ʻike nā kānaka ʻepekema e hoʻohana ana i ka James Webb Space Telescope i kahi ʻike hoihoi e pili ana i ka lewa o ka exoplanet WASP-17 b. He 1,300 mau makahiki māmā ka lōʻihi o ke kinoea pilikua, hōʻike i nā ʻāpana liʻiliʻi i hana ʻia me ka quartz maʻemaʻe i loko o kāna mau ao. Ua hoʻohana nā mea noiʻi, alakaʻi ʻia e David Grant mai ke Kulanui o Bristol, i ka spectrograph o ka telescope e aʻo ai i ka lewa o ka honua i kona hele ʻana i mua o kona hōkū. Ua ʻae ka ʻenehana hoʻouna spectroscopy iā lākou e nānā i ke kukui e hele ana i ka lewa a ʻike i ke ʻano o nā ʻāpana quartz.

ʻO kēia mau ʻāpana quartz, i haku ʻia me ke silikoni a me ka oxygen, ua manaʻo ʻia he liʻiliʻi loa, me ka nui ma ke kauoha o ka hapa miliona o hoʻokahi kenimika. Ua like paha lākou me nā prisms hexagonal kikoʻī i loaʻa mau i nā geodes a me nā hale kūʻai pōhaku ma ka Honua. ʻAʻole like me ka quartz ma ka Honua, e hana ʻia ana ma ka ʻili, hōʻike ka haʻawina e hana ʻia nā ʻāpana quartz i ka lewa o WASP-17 b i loko o ka lewa wela.

ʻO ke aʻo ʻana i nā hōkūhele e like me WASP-17 b e hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū a me nā ʻōnaehana solar. Hiki i nā Astronomers ke loaʻa ka ʻike maikaʻi aʻe o nā mea a me nā minela i loaʻa ma nā wahi mamao o ka Milky Way Galaxy. Eia hou, kōkua kēia noiʻi i ka ʻike ʻana inā hiki i kēia mau hokele ke hoʻopaʻa i nā wahi kūpono no ke ola, ʻoiai ʻo WASP-17 b, i hoʻokaʻawale ʻia ma ke ʻano he "Jupiter wela," ʻaʻole i kūpono i nā koina no ke kākoʻo ʻana i ke ola.

ʻO ka James Webb Space Telescope, kahi hoʻoikaika hui ma waena o NASA, ka European Space Agency (ESA), a me ka Canadian Space Agency, ke kaena nei i nā mana ikaika no ka nānā ʻana i nā hōkū. ʻO kona aniani nunui, ʻoi aku ma mua o 21 kapuaʻi ke ākea, hopu i ka mālamalama ma mua o ka Hubble Space Telescope, hiki ke aʻo ʻia i nā mea lani mamao a me nā mea kahiko. Hoʻohana mua ʻo Webb i ka spectrum infrared, kahi e hiki ai iā ia ke komo i nā ao honua i ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o ka mālamalama ʻike ʻia. Lawe ʻo ia i nā spectrographs kūikawā hiki ke nānā i nā lewa o nā exoplanets, e wehe ana i nā molekala e kū nei a hoʻololi i ko mākou ʻike i kēia mau honua mamao.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka loaʻa ʻana o nā ʻāpana quartz i ka lewa o WASP-17 b e hōʻike ana i nā mana kupaianaha o ka James Webb Space Telescope a me ke koʻikoʻi o ke aʻo ʻana i nā exoplanets i ka holomua ʻana i ko mākou ʻike o ke ao holoʻokoʻa.

