Hōʻike ka James Webb Space Telescope i nā mea kupanaha i ʻike ʻia ma ke ala Milky

ʻO ka James Webb Space Telescope, kaulana no kona hiki ke nānā aku i ke ao holoʻokoʻa ma ke kukui infrared, ua nānā hou aku nei i loko o ka puʻuwai o ka Milky Way galaxy. ʻO ke kiʻi kupaianaha, i hoʻokuʻu ʻia e NASA, e hōʻike ana i nā kikoʻī ʻike ʻole ʻia a me nā mea pohihihi i loko o ka ʻāina chaotic, e hoʻomālamalama ana i ka honua mua.

Ua hoʻohana nā Astronomers iā Webb e aʻo iā Sagittarius C (Sgr C), kahi wahi hana o ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū i hoʻonoho ʻia ma kahi o 300 mau makahiki māmā mai ka lua ʻeleʻele supermassive waena o ka galaxy i kapa ʻia ʻo Sagittarius A*. Ma ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana infrared, ua hopu ka telescope i nā hiʻohiʻona kupaianaha i hūnā mua ʻia mai ka ʻike kanaka.

Ua hōʻike ʻo Samuel Crowe, ka mea noiʻi nui o kēia mau ʻike a me kahi haumāna lae pua ma ke Kulanui o Virginia, i kona hoihoi e pili ana i ke kiʻi kupaianaha a me nā ʻike ʻepekema āna e hāʻawi ai. He kuleana koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i nā hōkū nui i ka hoʻomaopopo ʻana i ke kumu o ke ao holoʻokoʻa, ʻoiai lākou e hana nei ma ke ʻano he hale hana no ka hana ʻana i nā mea kaumaha i loko o kā lākou mau nuklea.

ʻO ka nānā ʻana o Webb i ke kikowaena o ka Milky Way hiki ke hāʻawi i ka ʻike waiwai no ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū. Ma ke aʻo ʻana i kēia māhele, hiki i ka poʻe astronomers ke hoʻoholo inā paha e kūkulu ʻia nā hōkū nui ma kahi kokoke i ke kikowaena galactic a i ʻole i loko o nā lima spiral o ka galaxy.

Hōʻike ʻia ke kiʻi i hāʻawi ʻia e Webb ma kahi o ka hapalua miliona mau hōkū o nā ʻano nui a me nā makahiki. Hōʻike ia i kahi pūʻulu o nā protostars, ʻo ia nā hōʻiliʻili paʻa o ka lepo a me ke kinoea i ka wā mua o ka lilo ʻana i mau hōkū holoʻokoʻa. ʻO ka mea nui, aia kahi protostar nui ma ke kikowaena o ka hui, me ka nui kupaianaha ma mua o 30 mau manawa o ka lā.

Hoʻopuka kēia mau protostars i nā mea ʻālohilohi, e hopena i nā pōpō ʻālohilohi o ka mālamalama i waena o ka ʻaoʻao infrared ʻeleʻele. ʻO ke kikowaena galactic o ka Milky Way e hōʻike ana i kahi kūlana koʻikoʻi kahi e hoʻāʻo ikaika ʻia ai nā manaʻo e pili ana i ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū, e like me Jonathan Tan, he loea noiʻi astronomy ma ke Kulanui o Virginia.

Eia kekahi, ua ʻike ʻo Webb's Near-Infrared Camera i nā hoʻokuʻu hydrogen ionized e hoʻopuni ana i ka lihi haʻahaʻa o ka ʻāina hōkū, i hōʻike ʻia ma ke ʻano he hue cyan i ke kiʻi. Ke noiʻi nei ka poʻe Astronomers i ke kumu o ke kinoea ikaika nui, ʻoi aku ma mua o nā hoʻokuʻu maʻamau mai nā hōkū ʻōpio. Hoʻohui ʻia, hoihoi lākou i nā ʻano like me ka nila i loko o ka hydrogen ionized i ʻike ʻia i kahi hoʻonohonoho like ʻole.

ʻO ke kikowaena galactic he wahi pahū a ikaika, hoʻopiha ʻia me nā ao kinoea huʻihuʻi e hānau ana i nā hōkū, e hoʻopilikia ana i ke kaiapuni a puni me kā lākou makani e kahe ana, jet, a me ka radiation. Ua hoʻomaikaʻi ʻo Rubén Fedriani, kahi mea noiʻi o ka papahana a me kahi hoa noiʻi postdoctoral ma Instituto Astrofísica de Andalucía ma Sepania, ua hoʻomaikaʻi ʻo Webb no ka hāʻawi ʻana i ka nui o ka ʻikepili e pili ana i kēia kaiapuni kupaianaha, me ka hoʻohui ʻana ua hoʻomaka wale lākou e ʻohi i ka ʻili o kona hiki.

FAQs

1. Pehea ke kiʻi ʻana o James Webb Space Telescope?

Kiʻi ka James Webb Space Telescope i nā kiʻi me ka hoʻohana ʻana i ke kukui infrared, ʻaʻole ʻike ʻia e ka maka kanaka. ʻO kēia ka mea hiki i ke telescope ke nānā i nā kikoʻī a me nā hiʻohiʻona i hūnā ʻia mai kā mākou ʻike.

2. Heaha ka makahiki malamalama?

ʻO ka makahiki māmā ka mamao e hele ai ka mālamalama i hoʻokahi makahiki, e like me 5.88 trillion mile (9.46 trillion kilomika).

3. He aha nā protostars?

ʻO nā Protostars ka nui o ka lepo a me ke kinoea i ka wā mua o ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū. Ma hope, ulu lākou a lilo i mau hōkū i hoʻokumu piha ʻia.

4. He aha ke kikowaena galactic?

ʻO ke kikowaena galactic e pili ana i ka ʻāpana waena o kahi galaxy, kahi i hōʻike pinepine ʻia e ka hana koʻikoʻi, e like me ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū a me ka loaʻa ʻana o kahi lua ʻeleʻele supermassive.

5. No ke aha i aʻo ai ka poʻe hoku i ke kikowaena o ka Milky Way?

ʻO ke aʻo ʻana i ke kikowaena o ka Milky Way hiki ke hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū, ka māhele ʻana o nā pūʻulu hōkū, a me nā kaʻina hana i nā kaiapuni koʻikoʻi.