Ke ʻimi nei i ka Chaos: Nā ʻIke Hou mai ka James Webb Space Telescope

Ua kiʻi hou ʻo James Webb Space Telescope i kahi kiʻi kupanaha e hāʻawi ana i kahi ʻike i ke kikowaena haunaele o kā mākou galaxy Milky Way. Wahi a NASA, hōʻike kēia kiʻi iā Sagittarius C, kahi ʻāina hoʻokumu hōkū ma kahi o 300 mau makahiki māmā mai Sagittarius A, ka lua ʻeleʻele supermassive o ka Milky Way. ʻO ka mea kupaianaha maoli kēia kiʻi ʻo ia ka hōʻike ʻana i nā hiʻohiʻona a me nā kikoʻī i ʻike ʻole ʻia ma mua, mahalo i nā mana kiʻekiʻe o ka telescope Webb.

I loko o kēia kiʻi, aia ma kahi o 500,000 mau hōkū i ʻike ʻia, me kahi hōkū e ʻaihue i ke kukui. ʻO kekahi hōkū hōkū, ʻike ʻia he protostar, ua hopu i ka manaʻo o ka poʻe kilo hōkū. He nui kēia protostar, ʻoi aku ke kaumaha ma mua o 30 manawa o ka nui o ko mākou lā. Hōʻike pū ke kiʻi i kahi pūʻulu o nā protostars e hoʻopuka ana i nā kahe ʻālohilohi, e hoʻomanaʻo ana i ke ahi ahi, ma ke kumu o kahi ao ʻeleʻele infrared-ʻeleʻele. Hoʻopuni ʻia kēia mau protostars e nā ao kinoea hoʻokalakupua, hoʻoneʻe iā lākou i ka hopena i ke kinoea a puni me kā lākou makani ikaika, jet, a me ka radiation.

ʻO kekahi mea ʻike ʻē aʻe ma kēia kiʻi ʻo ia ka loaʻa ʻana o kahi ʻāpana i ʻike ʻole ʻia o ke kinoea hydrogen ionized. Hoʻopili ʻia kēia kinoea ionized a puni i kahi ao lepo lepo, e hana ana i nā hale e like me ka nila e ʻike ʻia me ka chaotically oriented ma nā ʻaoʻao like ʻole. Hoʻolālā ʻo Samuel Crowe, ka mea noiʻi nui o ka hui nānā, e ʻimi hohonu i ke aʻo ʻana i kēia mau hale i ka noiʻi e hiki mai ana.

Ma ka nānā ʻana i kēia māhele o ka lewa, manaʻolana ka poʻe ʻepekema e loaʻa nā ʻike waiwai i nā kaʻina hana o ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū. Hōʻike ke kikowaena galactic o ka Milky Way i kahi kaiapuni ʻoi loa e hiki ai i nā astronomers ke hoʻāʻo a hoʻomaʻemaʻe i nā manaʻo o ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū. Hāʻawi ka James Webb Space Telescope i ka ʻike i ʻike ʻole ʻia e pili ana i ka hānau ʻana a me ka ulu ʻana o nā hōkū, e hāʻawi ana i kahi manawa kūʻokoʻa e wehe i ka moʻolelo kumu o ko kākou ao.

NPP:

Nīnau: He aha ka protostar?

A: He hōkū ʻōpiopio e ulu ana ka protostar i ka wā mua o kona hoʻokumu ʻana.

Nīnau: He aha nā kahe i waho i ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū?

A: He mau kahawai ikaika o ke kinoea a me ka lepo i hoʻopuka ʻia e nā hōkū ʻōpio. He kuleana koʻikoʻi ko lākou i ka hoʻohua ʻana i ke kaiapuni a puni a hiki ke hoʻopilikia i ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū hou.

Q: He aha ka ionized hydrogen kinoea?

A: ʻO ke kinoea hydrogen Ionized e pili ana i nā ʻātoma hydrogen i nalowale nā ​​electrons a lilo i hoʻopiʻi. Hoʻopili pinepine ʻia ka hele ʻana o ke kinoea ionized me nā wahi o ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū.

Nīnau: Pehea ka lōʻihi o ke kikowaena galactic mai ka Honua?

A: ʻO ke kikowaena galactic a James Webb Space Telescope e nānā nei ma kahi o 25,000 mau makahiki māmā mai ka Honua.

Sources:

– NASA: https://www.nasa.gov/

- Ke Keʻena ʻOihana Astronomy o ke Kulanui o Virginia: https://astronomy.as.virginia.edu/