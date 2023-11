Nā ʻike hou e pili ana i nā Galaxies ʻōpio: Ke ulu nei nā ʻeha i ke ao holoʻokoʻa

Mai kona hoʻomaka ʻana i ka makahiki 2021, ua hoʻololi ka James Webb Space Telescope i ko mākou ʻike i ka honua mua. ʻO kāna mau hiʻohiʻona makaʻala, me nā ʻike maka o nā galaxies mua loa o ke ao holoʻokoʻa, ua wehe i nā mea pohihihi o ko mākou kumu honua. Eia naʻe, ua hoʻomālamalama ka noiʻi hou ʻana i kekahi ʻano hoihoi o ka wā ʻōpio o ke ao holoʻokoʻa: ka galactic "nā ʻōpio."

Ua nānā kekahi hui o nā kilo hōkū, i alakaʻi ʻia e Professor Allison Strom mai Northwestern University, i nā aniani i kūkulu ʻia ma kahi o 2-3 biliona makahiki ma hope o ka Big Bang. ʻO kēia mau galaxia ʻōpio, e like me kā lākou mau hoa kanaka, hōʻike i kekahi mau hiʻohiʻona o ka ʻike ʻole a me ka ulu wikiwiki ʻana. Ua hoʻohana nā mea noiʻi i ka ʻikepili i loaʻa e James Webb Space Telescope e aʻo i ka "DNA kemika" o 23 galaxies, e hana ana i kahi kiʻi hui o kā lākou mau hiʻohiʻona ʻōpio.

ʻO ka mea e mahalo ai, ʻaʻole like kēia mau galaxia me nā galaxia a kākou e ʻike nei i kēia mau lā. Wahi a Kauka Gwen Rudie, he alakaʻi hoʻopaʻa haʻawina mai Carnegie Observatories, ke hana nei kēia mau galaxies i nā kaʻina pivotal i kēia manawa e hoʻoholo ai i ko lākou mau hiʻohiʻona e hiki mai ana. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau kaʻina hana e hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka ulu ʻana o nā galaxies.

ʻO kekahi ʻike kupaianaha ʻo ia ke kiʻekiʻe o ka wela o nā wahi hoʻokumu hōkū, i kapa ʻia ʻo stellar nurseries, i loko o nā galaxies ʻōpio. Ua hiki ke kinoea ma kēia mau wahi i ka wela a hiki i 24,000 degere Fahrenheit, ʻoi aku ka wela ma mua o ka ʻike ʻia ma nā galaxia o kēia wā. Hōʻike kēia ʻokoʻa i nā ʻokoʻa like ʻole o nā hōkū a me ke kinoea i loaʻa i nā galaxies ʻōpio.

Eia kekahi, ua ʻike ka poʻe noiʻi i ka loaʻa ʻana o ʻewalu mau mea i loko o kēia mau galaxies: hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, sulfur, argon, nickel, a me ke silika. He mea koʻikoʻi ka Oxygen no ka ʻimi ʻana i ka mōʻaukala ulu o kēia mau galaxies. Eia kekahi, ʻo ka nānā ʻana i ka nickel ʻālohilohi he mea kupanaha no ka mea ʻaʻole lawa ka mālamalama e ʻike ʻia ma nā galaxies kokoke. Hōʻike kēia ʻike i manaʻo ʻole ʻia i nā waiwai kūʻokoʻa o nā hōkū nui nona ka luminescence o ke kinoea.

ʻOiai ka nānā ʻana o ke aʻo ʻana i kēia mau mea ʻewalu, ʻike ka poʻe noiʻi i ka likelika o nā mea ʻē aʻe i loko o nā galaxies ʻōpio, ʻoiai ʻaʻole lākou i ʻike ʻia. Hāʻawi kēia mau mea koʻikoʻi i ka ʻike i ka helu o nā hōkū i hana ʻia i ka wā i hala a me kā lākou wikiwiki o ka hoʻokumu ʻana.

ʻO nā ʻike mai ka James Webb Space Telescope's CECILIA Survey, e ʻimi ana i ka kemika o nā galaxies mamao, hāʻawi i kahi ʻike koʻikoʻi o nā pae hoʻokumu o ka evolution galactic. ʻO kēia noiʻi, i hoʻolaʻa ʻia no ka hoʻomanaʻo ʻana i ka mea kilo hōkū koʻikoʻi ʻo Cecilia Payne-Gaposchkin, kahi hōʻailona koʻikoʻi i ko mākou hiki ke nānā i nā galaxia i nā kikoʻī kūikawā.

Ke hoʻomau nei mākou e ʻimi i ke ao holoʻokoʻa me ka James Webb Space Telescope, ke ʻike nei mākou i ka hānau ʻana a me ka ulu ʻana o nā galaxies. ʻO kēia mau galaxies ʻōpio, me kā lākou mau hiʻohiʻona kūʻokoʻa a me ka hoʻomohala wikiwiki, hāʻawi i nā hiʻohiʻona koʻikoʻi i ka paʻakikī o ka cosmic evolution.

NPP

1. He aha ka James Webb Space Telescope?

ʻO ka James Webb Space Telescope kahi mākaʻikaʻi ākea ikaika i hoʻokuʻu ʻia i ka makahiki 2021. Ua hoʻolālā ʻia e ʻimi i ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū, nā galaxies, a me nā ʻōnaehana honua, a hāʻawi i nā ʻike hohonu i ke ao holoʻokoʻa.

2. He aha nā galaxes ʻōpio?

ʻO nā galaxia ʻōpio nā galaxia i hoʻokumu ʻia ma kahi o 2-3 biliona makahiki ma hope o ka Big Bang. Hōʻike lākou i nā hiʻohiʻona o ka makua ʻole a me ka ulu wikiwiki e like me nā ʻōpio kanaka.

3. He aha nā mea a ka poʻe noiʻi i aʻo ai?

Ua hoʻohana nā mea noiʻi i ka ʻikepili a James Webb Space Telescope e nānā i ka "DNA kemika" o 23 mau aniani ʻōpio. ʻO kā lākou noiʻi ʻana e hoʻomaopopo i nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa a me nā kaʻina hana o kēia mau galaxies i ko lākou mau makahiki hoʻokumu.

4. He aha nā mea i ʻike nui ʻia?

Ua hōʻike ʻia ka noiʻi ʻana he ʻoi aku ka wela o nā galaxia ʻōpio i hoʻohālikelike ʻia me nā galaxies o kēia wā. Ua ʻike pū nā mea noiʻi i ka loaʻa ʻana o nā mea like ʻole e like me ka nickel, i ʻālohilohi i kēia mau galaxies.

5. No ke aha he mea nui kēia mau ʻike?

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i nā waiwai a me ka ulu ʻana o nā galaxies ʻōpio e hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ke kaʻina hana nui o ka hoʻokumu ʻana a me ka hoʻomohala ʻana. Kōkua ia iā mākou e wehe i nā mea pohihihi e pili ana i ka hānau ʻana a me ka ulu ʻana o nā galaxies i ke ao mua.