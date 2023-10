Ua ʻike ʻo Webb Space Telescope i ke kahawai mokulele holo kiʻekiʻe ma ka lewa o Jupiter

Ua ʻike ʻo James Webb Space Telescope o NASA i kahi ʻike hoihoi i ka lewa o Jupiter—he kahawai mokulele holo kiʻekiʻe ma luna o ka equator o ka honua, a ʻoi aku ma mua o 3,000 mau mile ka laulā. Hāʻawi kēia hiʻohiʻona hou i nā ʻike koʻikoʻi i ka pilina ma waena o nā ʻāpana o ka lewa kūwaho o Jupiter a hōʻike i nā mana kūʻokoʻa o ka telescope Webb.

Ua alakaʻi ʻia e Ricardo Hueso o ke Kulanui o ka ʻāina Basque ma Bilbao, Sepania, ua hoʻohana ka hui noiʻi i ka ʻikepili mai ka Webb's Near-Infrared Camera (NIRCam), i hopu ʻia i Iulai 2022. ʻO Pater mai ke Kulanui o Kaleponi, Berkeley, a me Thierry Fouchet mai ka Observatory of Paris, ua manaʻo ʻo ia e hopu i nā kiʻi o Jupiter ma nā hola he 10, a i ʻole hoʻokahi lā Jupiter, me ka hoʻohana ʻana i nā kānana like ʻole e ʻike i nā loli o nā hiʻohiʻona liʻiliʻi ma nā kiʻekiʻe like ʻole o ka honua. lewa.

ʻO nā kiʻi hoʻonā kiʻekiʻe i loaʻa e Webb i kāhāhā i ka poʻe noiʻi, e hōʻike ana i nā hiʻohiʻona paʻakikī i ʻike mua ʻia ma ke ʻano he ʻeleʻele polū. Ma ka hahai ʻana i kēia mau hiʻohiʻona ma ka ʻaoʻao o ka hoʻololi wikiwiki ʻana o Jupiter, ua loaʻa i ka hui ka ʻike maikaʻi ʻana i ke ʻano ikaika o ka lewa o ka honua. Ma ke ʻano kikoʻī, ua hiki iā lākou ke ʻike i nā ʻoki makani, a i ʻole nā ​​ʻāpana kahi e loli ai ka wikiwiki o ka makani me ke kiʻekiʻe a i ʻole ka mamao, a hahai i ke kahawai jet kiʻekiʻe.

He mau papa he nui ka lewa o Jupiter, a ua hiki i ka Webb ke kiʻi kiʻi kiʻi i hiki i nā kānaka ʻepekema ke kālailai i nā kiʻekiʻe like ʻole a hoʻokaʻawale i ke kahawai jet. Hāʻawi kēia ʻike i ka ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka dinamika o ka lewa o Jupiter a lilo i mea hōʻike i ka mana nānā ikaika o ka James Webb Space Telescope.

Sources:

– NASA

- Ke Kulanui o Kaleponi, Berkeley

– Hale Nana o Parisa