Hōʻike ʻia ka haʻawina hou i ke kahawai mokulele holo kiʻekiʻe ma Jupiter

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema e hoʻohana ana i ka James Webb Space Telescope a me ka Hubble Space Telescope o NASA i kahi ʻike makaʻala ma ka honua nui ʻo Jupiter. ʻO kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature Astronomy e hōʻike ana i ka ʻike ʻana o kahi kahawai jet kiʻekiʻe ma ka stratosphere haʻahaʻa o Jupiter. ʻO kēia kahawai mokulele, aia ma kahi kokoke i ka equator, ʻoi aku ma mua o 3,000 mau mile a hiki i ka makani makani he 320 mau mile i kēlā me kēia hola. No ka hoʻomaopopo ʻana i kēia, ʻoi aku ka wikiwiki o kēia mau makani ma mua o ka makani i loaʻa i ka makani ʻino ma ka Honua 5.

ʻO ka hōʻike ʻana o kēia kahawai mokulele wikiwiki i haʻalele i ka poʻe noiʻi i ka weliweli. ʻO ka James Webb Space Telescope i manaʻo mua ʻia he pohue a me ka ʻike ʻole, ua hāʻawi ʻia i ka ʻike maopopo ʻole, e ʻae ana i nā kānaka ʻepekema e nānā i nā hiʻohiʻona o kēia ʻano ʻano lewa ʻino i ka wā e huli wikiwiki ai ʻo Jupiter.

Hōʻike ʻo Jupiter, ka hoalauna nui o ka Honua, i kahi ea e like me ko mākou honua ponoʻī, ʻoiai ʻokoʻa kona ʻano a me nā ʻano o ka wā. Ua ʻimi nā mikiona a me nā mākaʻikaʻi mua e hoʻokaʻawale i ka hoʻoikaika ʻana i ka lewa paʻakikī o Jupiter, e komo pū ana me ka Great Red Spot kaulana a me nā ao piha i ka amonia.

ʻO ka mea e hoʻokaʻawale ai i ka James Webb Space Telescope ʻo ia kona hiki ke ʻimi i nā papa kiʻekiʻe o ka lewa o Jupiter, aia ma waena o 15 a 30 mau mile ma luna o ka uhi ao o ka honua. Ua wehe kēia hiʻohiʻona kūʻokoʻa i nā kikoʻī paʻakikī a hāʻawi i nā ʻike hou i nā apo o ka pilikua kinoea, nā satelite, a me ka lewa.

ʻO ka loaʻa ʻana o ke kahawai mokulele holo kiʻekiʻe ma o ka hoʻoikaika ʻana ma waena o James Webb Space Telescope a me Hubble Space Telescope. ʻOiai ke nānā aku nei ka mua i nā hiʻohiʻona liʻiliʻi o ke ao, ua ʻimi ka hope i nā ʻōnaehana ʻino equatorial. Ma ka hoʻohui ʻana i kā lākou nānā ʻana, ua loaʻa i nā ʻepekema ka ʻike piha ʻana i ka hoʻoikaika ʻana o ka lewa o Jupiter a me ke ʻano ʻekolu-dimensional o nā ao ʻino.

ʻO ka hoʻohālikelike ʻana o kēia mau telescope ākea nui ʻelua e kōkua pū i ka hoʻomaopopo ʻana i ka loli ʻana o ka makani ma Jupiter me ke kiʻekiʻe a hoʻohua i nā ʻoki makani. Manaʻo ka poʻe ʻepekema i loko o ka haʻawina e ʻokoʻa ka ikaika o kēia kahawai jet i ʻike ʻia i nā makahiki e hiki mai ana, hiki ke hāʻawi i nā ʻike hou aku i ke ʻano oscillating stratospheric pattern o Jupiter.

He mea nui kēia ʻike ʻana i ka honua i ko mākou ʻike ʻana i ka dynamics lewa o Jupiter a hōʻike i ka mana kupaianaha o ka James Webb Space Telescope i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o nā kino lani weliweli o kā mākou ʻōnaehana solar.

